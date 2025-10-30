Аморим: "Могли бы выиграть больше матчей с 4-4-2"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что с игрой по схеме 4-4-2 его результаты могли бы быть лучше.

На исходе своего первого года работы в "Юнайтед" Аморим находится а прекрасном настроении, оформив три победы подряд.



Однако в целом это был тяжелейший год, а в мае Шон Дайч, против новой команды которого — "Нотттингем Форест — "Юнайтед" сыграет в субботу, заявил, что выиграл бы большей матчей с 4-4-2, нежели Аморим со своей схемой в три защитника. И Рубен соглашается.



"Во-первых, возможно, это правда, что мы выиграли бы больше матчей, если бы играли 4-4-2, но я всегда говорил, что у меня только одна манера игры, которая требует времени, но в будущем будет лучше", — цитирует Аморима talkSPORT.