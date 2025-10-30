4-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги.

Пожалуй, главным сюрпризом вечера стало очередное поражение "Ливерпуля", который уступил дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:3. "Красные" дважды пропустили в концовке первого тайма от Исмаилы Сарра, а на исходе матча, когда хозяева уже были вдесятером, отличился Йереми Пино.



В первом тайме домашнего матча против "Брайтона" "Арсенал" не нанес ни одного удара в створ, однако после перерыва "канониры" расщедрились на два гола с игры — в исполнении Итана Нванери и Букайо Сака (2:0).



Играя на выезде с "Вулверхэмптоном", "Челси" забил два быстрых мяча, а по занавес тайма — и третий. Во втором тайме "волки" отыграли два гола, после чего стали слишком рисковать и в итоге нарвались на четвертый пропущенный. В компенсированное время хозяева "Молинью" забили свой третий, но уже было слишком поздно — 3:4.



"Манчестер Сити" пропустил уже на 12-й минуте в гостях у "Суонси", однако еще в первом тайме Жереми Доку сравнял счет, а Омар Мармуш на 77-й минуте принес "горожанам" победу. Успех в компенсированное время закрепил Райан Шерки — 1:3.



Еще одним неудачником вечера стал "Тоттенхэм", который ничем не ответил на голы "Ньюкасла" в исполнении Фабиана Шера и Ника Вольтемаде — 2:0.



"Арсенал" — "Брайтон" — 2:0 (0:0)



Голы: Нванери 57, Сака 76.



"Арсенал": Аррисабалага, Уайт (Тимбер 70), Москера, Инкапье (Габриэль 70), Льюис-Скелли, Нергор, Мерино, Нванери, Доуман (Сака 71), Эзе (Троссард 83), Харриман-Аннус (Райс 77).



"Брайтон": Стил, Де Кейпер (Виффер 67), Коппола (Уэлбек 78), Ван Хекке, Кадиоглу, Боскальи, Балеба, Гомес (Уотсон 68), Костулас (Аяри 45), Рюттер (Минте 67), Цимас.



Предупреждения: Коппола, Боскальи.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" — 0:3 (0:2)



Голы: Сарр 41, 45, Пино 88.



"Ливерпуль": Вудман, Робертсон (Лаки 67), Гомес, Эндо, Керкез, Рэмси, Моррисон (Гордон 67), Ньони, Макаллистер (Налло 67), Нгумоа (Коне-Дохерти 86), Кьеза.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Канво, Гехи, Лакруа, Муньос (Кардинес 74), Соса (Уче 83), Камада, Хьюз (Лерма 74), Пино, Сарр (Девенни 62), Нкетиа (Матета 45).



Предупреждения: Робертсон, Кьеза — Камада, Пино.



Удаление: Налло 79.



"Суонси" — "Манчестер Сити" — 1:3 (1:1)



Голы: Франку 12 — Доку 39, Мармуш 77, Шерки 90.



"Суонси": Фишер, Кей, Виделль (Бенсон 69), Таймон, Берджесс, Самюэлс-Смит (Каллен 83), Франку (Фултон 69), Кейси, Инусса (Рональд 60), Гэлбрейт, Ида (Випотник 59).



"Манчестер Сити": Траффорд, Льюис, Хусанов (Стоунс 63), Аке, Аит-Нури (Гвардиол 63), Гонсалес, Мукаса (Фоден 63), Бобб, Шерки, Доку, Мармуш.



Предупреждения: Ида — Аит-Нури.



"Вулверхэмптон" — "Челси" — 3:4 (0:3)



Голы: Арокодаре 68, Волфе (73, 90) — Сантос 5, Джордж 15, Эстевао 41, Гиттенс 89.



"Вулверхэмптон": Са, Тчатчуа, Дохерти (Родригу Гомеш 19, Крейчи 45), Москера, Агбаду, Тоти, Волфе, Жоао Гомес, Лопес (Мунетси 45), Хван (Ларсен 68), Арокодаре (Бельгард 81).



"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Кукурелья 60), Ачимпонг, Адарабиойо, Хато, Сантос, Лавиа (Фернандес 61), Эстевао (Делап 61), Буонанотте (Кайседо 85), Гиттенс, Джордж (Нету 76).



Предупреждения: Хван, Родригу Гомеш, Крейчи — Эстевао, Джордж, Делап, Кукурелья, Кайседо.



Удаление: Делап 86.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм" — 2:0 (1:0)



Голы: Шер 24, Вольтемаде 50.



"Ньюкасл": Рамсдейл, Крафт (Триппьер 72), Тиав, Шер, Берн, Тонали, Уиллок (Жоэлинтон 71), Рэмси (Гимараэс 80), Эланга, Вольтемаде (Осула 71), Барнс.



"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дансо, Палинья, Спенс, Бентанкур (Коло-Муани 65), Сарр, Джонсон (Кудус 65), Бергвалл, Симонс, Ришарлисон (Тель 78).



Предупреждения: Тиав, Шер, Триппьер, Жоэлинтон — Ришарлисон, Палинья, Кудус.