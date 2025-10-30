4-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды
В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги.
Пожалуй, главным сюрпризом вечера стало очередное поражение "Ливерпуля", который уступил дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:3. "Красные" дважды пропустили в концовке первого тайма от Исмаилы Сарра, а на исходе матча, когда хозяева уже были вдесятером, отличился Йереми Пино.
В первом тайме домашнего матча против "Брайтона" "Арсенал" не нанес ни одного удара в створ, однако после перерыва "канониры" расщедрились на два гола с игры — в исполнении Итана Нванери и Букайо Сака (2:0).
Играя на выезде с "Вулверхэмптоном", "Челси" забил два быстрых мяча, а по занавес тайма — и третий. Во втором тайме "волки" отыграли два гола, после чего стали слишком рисковать и в итоге нарвались на четвертый пропущенный. В компенсированное время хозяева "Молинью" забили свой третий, но уже было слишком поздно — 3:4.
"Манчестер Сити" пропустил уже на 12-й минуте в гостях у "Суонси", однако еще в первом тайме Жереми Доку сравнял счет, а Омар Мармуш на 77-й минуте принес "горожанам" победу. Успех в компенсированное время закрепил Райан Шерки — 1:3.
Еще одним неудачником вечера стал "Тоттенхэм", который ничем не ответил на голы "Ньюкасла" в исполнении Фабиана Шера и Ника Вольтемаде — 2:0.
"Арсенал" — "Брайтон" — 2:0 (0:0)
Голы: Нванери 57, Сака 76.
"Арсенал": Аррисабалага, Уайт (Тимбер 70), Москера, Инкапье (Габриэль 70), Льюис-Скелли, Нергор, Мерино, Нванери, Доуман (Сака 71), Эзе (Троссард 83), Харриман-Аннус (Райс 77).
"Брайтон": Стил, Де Кейпер (Виффер 67), Коппола (Уэлбек 78), Ван Хекке, Кадиоглу, Боскальи, Балеба, Гомес (Уотсон 68), Костулас (Аяри 45), Рюттер (Минте 67), Цимас.
Предупреждения: Коппола, Боскальи.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" — 0:3 (0:2)
Голы: Сарр 41, 45, Пино 88.
"Ливерпуль": Вудман, Робертсон (Лаки 67), Гомес, Эндо, Керкез, Рэмси, Моррисон (Гордон 67), Ньони, Макаллистер (Налло 67), Нгумоа (Коне-Дохерти 86), Кьеза.
"Кристал Пэлас": Бенитес, Канво, Гехи, Лакруа, Муньос (Кардинес 74), Соса (Уче 83), Камада, Хьюз (Лерма 74), Пино, Сарр (Девенни 62), Нкетиа (Матета 45).
Предупреждения: Робертсон, Кьеза — Камада, Пино.
Удаление: Налло 79.
"Суонси" — "Манчестер Сити" — 1:3 (1:1)
Голы: Франку 12 — Доку 39, Мармуш 77, Шерки 90.
"Суонси": Фишер, Кей, Виделль (Бенсон 69), Таймон, Берджесс, Самюэлс-Смит (Каллен 83), Франку (Фултон 69), Кейси, Инусса (Рональд 60), Гэлбрейт, Ида (Випотник 59).
"Манчестер Сити": Траффорд, Льюис, Хусанов (Стоунс 63), Аке, Аит-Нури (Гвардиол 63), Гонсалес, Мукаса (Фоден 63), Бобб, Шерки, Доку, Мармуш.
Предупреждения: Ида — Аит-Нури.
"Вулверхэмптон" — "Челси" — 3:4 (0:3)
Голы: Арокодаре 68, Волфе (73, 90) — Сантос 5, Джордж 15, Эстевао 41, Гиттенс 89.
"Вулверхэмптон": Са, Тчатчуа, Дохерти (Родригу Гомеш 19, Крейчи 45), Москера, Агбаду, Тоти, Волфе, Жоао Гомес, Лопес (Мунетси 45), Хван (Ларсен 68), Арокодаре (Бельгард 81).
"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Кукурелья 60), Ачимпонг, Адарабиойо, Хато, Сантос, Лавиа (Фернандес 61), Эстевао (Делап 61), Буонанотте (Кайседо 85), Гиттенс, Джордж (Нету 76).
Предупреждения: Хван, Родригу Гомеш, Крейчи — Эстевао, Джордж, Делап, Кукурелья, Кайседо.
Удаление: Делап 86.
"Ньюкасл" — "Тоттенхэм" — 2:0 (1:0)
Голы: Шер 24, Вольтемаде 50.
"Ньюкасл": Рамсдейл, Крафт (Триппьер 72), Тиав, Шер, Берн, Тонали, Уиллок (Жоэлинтон 71), Рэмси (Гимараэс 80), Эланга, Вольтемаде (Осула 71), Барнс.
"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дансо, Палинья, Спенс, Бентанкур (Коло-Муани 65), Сарр, Джонсон (Кудус 65), Бергвалл, Симонс, Ришарлисон (Тель 78).
Предупреждения: Тиав, Шер, Триппьер, Жоэлинтон — Ришарлисон, Палинья, Кудус.
30.10.2025 00:50
Последние комментарии:
Колбасники, может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в клубе? От нас требуется сидеть тихо. Никаких слот аут, никаких призывов вернуть Клоппа. Просто переждать пока команда сыграется и всё будет хорошо. У FSG все схвачено
(с) дед Сосидж
арсенал опять тоже хуй пойми как выиграл
заходишь в статку матча, статаку хг... всос
на деле очередной сухой матч и 2-0.
я нахуй умываю руки, я не даю дупля ваще хули им так переть стало...возвращает долг за предыдущие 3 сезона чи шо
ну если ещё и тренеришка накуканит бордель, то лысого сразу в квартал красных фонарей
оральный защитнег
29.10.2025 22:45 #
dexter
Ща будет отсос.
Ебанутый лысый думбасс, зачем было выпускать столько молодежи, когда у тебя основа сосет залупу в каждом матче... Эх... просто иди уже нахуй Слот.
челси это сука команда мем.
тупо ебаные качели на протяжении одного матча
какое нахуй чемпионство, какие нахуй трофеи с такой залупой как тосины гюсты йоргенсены и так далее...
я просто ахуеваю, как можно с 0-3 превратить мяч в это и по факту отскочить за счет рандомной дальней шары гитенса...
это просто пи3дец, повылазили на поле чмошники основные тоже хуету исполняют, делап ето ваще забей, лучше бы не выходил....вышел как деревяха ебаная ни мяч принять, ни пас отдать , ни скинуть, ни борьбу выиграть, одни потери еще и удалился...ебанат блять.
гитенс по факту мом, по-моему у него 2 асиста и гол, но играет он как лошара ебаная, ноль интеллекта , ноль помощи защите, ноль какой-то по хорошему цепкости, агрессивности, просто амеба дрыгающая ногами и пуляющая мяч куда попало в надежде что кто-то его парашути замкнет.
но вцелом нормальный матч от него по сравнению с тем, что я видел от него раньше.
ливерхуйная грязь сосёт потому, что биомусорные болелы желали их ёбырям всосов. к - карма
Семеньо и Сарр хозяева ливерки. Не тех купили летом.
