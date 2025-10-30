Льюис-Скелли: "Никогда не ищу оправданий"

Майлс Льюис-Скелли Защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли заявил, что не ищет оправданий потере места в стартовом составе.

Внезапно ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, Льюис-Скелли утвердился основным левым защитником "Арсенала", а также забил в своем дебюте за сборную Англии.

В этом сезоне 19-летний Льюис-Скелли обычно проигрывает конкуренцию Риккардо Калафьори, еще не выходя в старте в рамках Премьер-Лиги, однако Майлс не унывает.

"Я наслаждаюсь этим сезоном. Это другой опыт для меня, и в данный момент я играю не так много, но я наслаждаюсь тем, что являюсь частью команды".

"Нам важно иметь конкуренцию на позициях, и я являюсь бойцом по духу, поэтому я никогда не собираюсь унывать. Я наслаждаюсь испытанием. Приятно быть среди этих парней".

"Стандарты здесь высоки, и каждый хочет играть. Уровень стал гораздо выше в этом сезоне, места в составе ограничены, и ты просто должен сражаться".

"В конце концов я просто хочу выражать себя. Футбол — это то, что я люблю, и я никогда не ищу оправданий. Я просто хочу выходить и выражать себя. Пока я делаю это, я создаю выбор для тренера", — цитирует Льюис-Скелли The Independent.




Метки Арсенал, Льюис-Скелли

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 30.10.2025 20:49 # dembo
    да завали ебало, далбаеб заднеприводный, кому не похуй что ты там ищишь.

    найди лучше трофей лч в кабинете трофеев арсенала, далбаеб

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: