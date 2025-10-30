Льюис-Скелли: "Никогда не ищу оправданий"

Защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли заявил, что не ищет оправданий потере места в стартовом составе.

Внезапно ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, Льюис-Скелли утвердился основным левым защитником "Арсенала", а также забил в своем дебюте за сборную Англии.



В этом сезоне 19-летний Льюис-Скелли обычно проигрывает конкуренцию Риккардо Калафьори, еще не выходя в старте в рамках Премьер-Лиги, однако Майлс не унывает.



"Я наслаждаюсь этим сезоном. Это другой опыт для меня, и в данный момент я играю не так много, но я наслаждаюсь тем, что являюсь частью команды".



"Нам важно иметь конкуренцию на позициях, и я являюсь бойцом по духу, поэтому я никогда не собираюсь унывать. Я наслаждаюсь испытанием. Приятно быть среди этих парней".



"Стандарты здесь высоки, и каждый хочет играть. Уровень стал гораздо выше в этом сезоне, места в составе ограничены, и ты просто должен сражаться".



"В конце концов я просто хочу выражать себя. Футбол — это то, что я люблю, и я никогда не ищу оправданий. Я просто хочу выходить и выражать себя. Пока я делаю это, я создаю выбор для тренера", — цитирует Льюис-Скелли The Independent.