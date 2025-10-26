Эзе принес "Арсеналу" победу над "Пэлас"

Гол Эберечи Эзе против его бывшей команды "Кристал Пэлас" обеспечил "Арсеналу" победу со счетом 1:0.

В стартовый состав "канониров" вернулись Риккардо Калафьори и Леандро Троссард, получившие передышку посреди недели.



У "орлов" с первых минут вышли Адам Уортон и Даити Камада, которые начинали матч Лиги Конференций против АЕКа в запасе.



Матч на "Эмирейтс" начался в чрезвычайно невысоком темпе. Хозяева значительно больше владели мячом, но без моментов и даже без ударов. Гости хотя бы пытались контратаковать и благодаря этому смотрелись предпочтительнее.



Однако "Арсенал" не собирался спать весь матч. На 33-й минуте Троссард хорошим ударом напряг голкипера "Пэлас" Дина Хендерсона.



А спустя шесть минут "канониры" открыли счет. Деклан Райс навесил со штрафного, Габриэль головой скинул мяч назад на Эберечи Эзе, который пробил в акробатическом прыжке — 1:0.



Второй тайм начался с атаки хозяев с четырьмя ударами, включая попадание Габриэля в перекладину. Гостям откровенно повезло.



При счете 1:0 "Арсенал" доминировал над своим соперником и играл уверенно, словно сбросив оковы. "Пэлас" лишь в концовке немного активизировался, но реальных моментов не создал.



Учитывая матчи в еврокубках для обеих команд посреди недели, вялое начало игры не стало сюрпризом. Однако "Арсенал" нашел внутренние ресурсы, чтобы вовремя добавить и сделать ровно столько, сколько достаточно для победы.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче