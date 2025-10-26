Эзе принес "Арсеналу" победу над "Пэлас"

Эберечи Эзе Гол Эберечи Эзе против его бывшей команды "Кристал Пэлас" обеспечил "Арсеналу" победу со счетом 1:0.

В стартовый состав "канониров" вернулись Риккардо Калафьори и Леандро Троссард, получившие передышку посреди недели.

У "орлов" с первых минут вышли Адам Уортон и Даити Камада, которые начинали матч Лиги Конференций против АЕКа в запасе.

Матч на "Эмирейтс" начался в чрезвычайно невысоком темпе. Хозяева значительно больше владели мячом, но без моментов и даже без ударов. Гости хотя бы пытались контратаковать и благодаря этому смотрелись предпочтительнее.

Однако "Арсенал" не собирался спать весь матч. На 33-й минуте Троссард хорошим ударом напряг голкипера "Пэлас" Дина Хендерсона.

А спустя шесть минут "канониры" открыли счет. Деклан Райс навесил со штрафного, Габриэль головой скинул мяч назад на Эберечи Эзе, который пробил в акробатическом прыжке — 1:0.

Второй тайм начался с атаки хозяев с четырьмя ударами, включая попадание Габриэля в перекладину. Гостям откровенно повезло.

При счете 1:0 "Арсенал" доминировал над своим соперником и играл уверенно, словно сбросив оковы. "Пэлас" лишь в концовке немного активизировался, но реальных моментов не создал.

Учитывая матчи в еврокубках для обеих команд посреди недели, вялое начало игры не стало сюрпризом. Однако "Арсенал" нашел внутренние ресурсы, чтобы вовремя добавить и сделать ровно столько, сколько достаточно для победы.

"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче




  1. b84 26.10.2025 19:42 # b84
    все арс в отрыв пошел походу

  2. narcot 26.10.2025 19:40 # narcot
    какой по счёту пенальти в сезоне бил чмомпе?

  3. division 26.10.2025 19:37 # division
    В какое же гакпо скатилась АПЛ, если Арсенал с таким антифутболом является главным претендентом на титул. Арсенал, блеать! Главный бестрофейник с 20+ стажем без АПЛ. Печально, что уже второй сезон подряд нет конкуренции вообще и чемп может забрать условный Сандерленд. Очень просел уровень топ клубов в Англии

  4. lexa-arsenal 26.10.2025 19:33 # lexa-arsenal
    пепа что на родри держится чтоли

  5. mata-hazard 26.10.2025 19:32 # mata-hazard
  6. lexa-arsenal 26.10.2025 19:26 # lexa-arsenal
    верните зину из аренды пока не поздно

    (ответить)

  7. dembo 26.10.2025 19:24 # dembo
    странно что фатимуля не за арсик болеет
    фатимуля тоже как и гунерасты выползает после удачных побед и серий )

  8. valmin1971 26.10.2025 19:23 # valmin1971
    Арсенал с Победой!!!! Достойно... Ну что смотрю Свинорылых чуток поубавилось? Чаму??? Свету Нету? чаму в Метро сидите? Там суки и останетесь под землёй!!!

  9. teo-veslakowsky 26.10.2025 19:20 # teo-veslakowsky
    Рабочая победа. Смысла нет заранее радоваться. Вижу ошибки в центре. И замены Райса и Салиба меня тревожат. Главное чтобы без травм.

    Таблица по прежнему плотная. Все смеялись над МЮ, на минуточку, они победили 3х сложных команд.

  10. ed-malcev 26.10.2025 19:19 # ed-malcev
    после четверти дистанции 4 очка отрыва. октябрь начинался . минус 3. с таким ходом Арсенал не остановить , за 21 год с последнего чемпионства наверное самая уверенная игра у команды. даже играя на удержание в концовке,сохранили спокойствие и клин, в недавнем прошлом всегда за это отгребали.

  11. moneycity 26.10.2025 19:12 # moneycity
    Увидел несколько комментариев колбасоидов о том, что Ливерпуль поджигает кому-то что-то, что от одного упоминания портовой помойки все горят) Я не знаю зачем эти дауны набивают себе цену, но ни у кого не горит от команды, у которой только 2 АПЛ за 32 года (на самом деле две картонки), все просто насмехаются конкретно с вас идиотов, которые решили, что Ливерпуль не середняк)
    Единственный клуб, от которого пердаки на фапле улетали в космос это МЮ в период их доминации, а Ливерпуль это пустышка, которая держалась на одном тренере, да и то, он смог выиграть только 1 (0.5 картонку) АПЛ...
    Чем раньше вы поймёте, что ЛГБТпулль в скором времени вернётся на своё законное место в ЛЕ, тем легче вы переживёте крах ваших делюжинал попыток доказать кому-то, что "красная машина" не середняк)

  12. lexa-arsenal 26.10.2025 19:12 # lexa-arsenal
    сейчас только пару команд лайтовые остальные все не подарок, аплочка спасибо что ты есть

  13. imf-tau 26.10.2025 19:07 # imf-tau
    9й тур на дворе, декабрь не пройден, типичный обсер Арса весной не пройден - куда вы чемпик празднуете?

    Я ору просто, если кто-то доказал что может слить 8 очей + игра преимущества - это отсосал.

  14. kellborn 26.10.2025 19:06 # kellborn
    Посмотрел первый тайм Эль Классико. Ебать это интересно, оказывается. Даже Брентфорд-Ливерпуль менее крутым получился.

    А че все на Винисиуса гонят? Он же ебаный монстр какой то. Офигенно играет

  15. sausage 26.10.2025 19:06 # sausage
    Уахахаха, Челси даже когда не играет опускается ниже в таблице)))) Ору!

  16. sausage 26.10.2025 19:05 # sausage
    Не, рили Арс сейчас играет, как сборная при Саутгейте. Передачи поперёк поля и назад зашкаливают. Надёжность и результат - Артета изменился за последние 2 сезона.

  17. wilegend 26.10.2025 19:05 # wilegend
    Мю обогнал членсов, петухов, ливаков и догнал сити. Че за легенды

  18. bastian-mc 26.10.2025 19:04 # bastian-mc
    Артета дождался когда у всех кризис и перестройка.

  19. redwhitegun 26.10.2025 19:04 # redwhitegun
    Ахуенный тур получился)

  20. easports 26.10.2025 19:03 # easports
    Гуннеры, команда походу на чемпик идет, без рофла.

    Руководство вкинуло нормально бабла в состав, а Артета собрал плотную машину.

    Они все физически огромные и на спокухе.

    Сильнее Арсенала за 17 лет боления я еще не видел. The future is bright!

