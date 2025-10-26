Эзе принес "Арсеналу" победу над "Пэлас"
Гол Эберечи Эзе против его бывшей команды "Кристал Пэлас" обеспечил "Арсеналу" победу со счетом 1:0.
В стартовый состав "канониров" вернулись Риккардо Калафьори и Леандро Троссард, получившие передышку посреди недели.
У "орлов" с первых минут вышли Адам Уортон и Даити Камада, которые начинали матч Лиги Конференций против АЕКа в запасе.
Матч на "Эмирейтс" начался в чрезвычайно невысоком темпе. Хозяева значительно больше владели мячом, но без моментов и даже без ударов. Гости хотя бы пытались контратаковать и благодаря этому смотрелись предпочтительнее.
Однако "Арсенал" не собирался спать весь матч. На 33-й минуте Троссард хорошим ударом напряг голкипера "Пэлас" Дина Хендерсона.
А спустя шесть минут "канониры" открыли счет. Деклан Райс навесил со штрафного, Габриэль головой скинул мяч назад на Эберечи Эзе, который пробил в акробатическом прыжке — 1:0.
Второй тайм начался с атаки хозяев с четырьмя ударами, включая попадание Габриэля в перекладину. Гостям откровенно повезло.
При счете 1:0 "Арсенал" доминировал над своим соперником и играл уверенно, словно сбросив оковы. "Пэлас" лишь в концовке немного активизировался, но реальных моментов не создал.
Учитывая матчи в еврокубках для обеих команд посреди недели, вялое начало игры не стало сюрпризом. Однако "Арсенал" нашел внутренние ресурсы, чтобы вовремя добавить и сделать ровно столько, сколько достаточно для победы.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
26.10.2025 18:55
Просмотров: 1382
все арс в отрыв пошел походу
какой по счёту пенальти в сезоне бил чмомпе?
В какое же гакпо скатилась АПЛ, если Арсенал с таким антифутболом является главным претендентом на титул. Арсенал, блеать! Главный бестрофейник с 20+ стажем без АПЛ. Печально, что уже второй сезон подряд нет конкуренции вообще и чемп может забрать условный Сандерленд. Очень просел уровень топ клубов в Англии
пепа что на родри держится чтоли
верните зину из аренды пока не поздно
странно что фатимуля не за арсик болеет
фатимуля тоже как и гунерасты выползает после удачных побед и серий )
Арсенал с Победой!!!! Достойно... Ну что смотрю Свинорылых чуток поубавилось? Чаму??? Свету Нету? чаму в Метро сидите? Там суки и останетесь под землёй!!!
Рабочая победа. Смысла нет заранее радоваться. Вижу ошибки в центре. И замены Райса и Салиба меня тревожат. Главное чтобы без травм.
Таблица по прежнему плотная. Все смеялись над МЮ, на минуточку, они победили 3х сложных команд.
после четверти дистанции 4 очка отрыва. октябрь начинался . минус 3. с таким ходом Арсенал не остановить , за 21 год с последнего чемпионства наверное самая уверенная игра у команды. даже играя на удержание в концовке,сохранили спокойствие и клин, в недавнем прошлом всегда за это отгребали.
Увидел несколько комментариев колбасоидов о том, что Ливерпуль поджигает кому-то что-то, что от одного упоминания портовой помойки все горят) Я не знаю зачем эти дауны набивают себе цену, но ни у кого не горит от команды, у которой только 2 АПЛ за 32 года (на самом деле две картонки), все просто насмехаются конкретно с вас идиотов, которые решили, что Ливерпуль не середняк)
Единственный клуб, от которого пердаки на фапле улетали в космос это МЮ в период их доминации, а Ливерпуль это пустышка, которая держалась на одном тренере, да и то, он смог выиграть только 1 (0.5 картонку) АПЛ...
Чем раньше вы поймёте, что ЛГБТпулль в скором времени вернётся на своё законное место в ЛЕ, тем легче вы переживёте крах ваших делюжинал попыток доказать кому-то, что "красная машина" не середняк)
сейчас только пару команд лайтовые остальные все не подарок, аплочка спасибо что ты есть
9й тур на дворе, декабрь не пройден, типичный обсер Арса весной не пройден - куда вы чемпик празднуете?
Я ору просто, если кто-то доказал что может слить 8 очей + игра преимущества - это отсосал.
Посмотрел первый тайм Эль Классико. Ебать это интересно, оказывается. Даже Брентфорд-Ливерпуль менее крутым получился.
А че все на Винисиуса гонят? Он же ебаный монстр какой то. Офигенно играет
Уахахаха, Челси даже когда не играет опускается ниже в таблице)))) Ору!
Не, рили Арс сейчас играет, как сборная при Саутгейте. Передачи поперёк поля и назад зашкаливают. Надёжность и результат - Артета изменился за последние 2 сезона.
Мю обогнал членсов, петухов, ливаков и догнал сити. Че за легенды
Артета дождался когда у всех кризис и перестройка.
Ахуенный тур получился)
Гуннеры, команда походу на чемпик идет, без рофла.
Руководство вкинуло нормально бабла в состав, а Артета собрал плотную машину.
Они все физически огромные и на спокухе.
Сильнее Арсенала за 17 лет боления я еще не видел. The future is bright!
