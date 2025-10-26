Эмери: "Игра Эллиотта недостаточно хороша"
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери признал, что атакующий полузащитник Харви Эллиотт пока не оправдывает его ожиданий.
В заключительный день летнего трансферного окна "Вилла" взяла Эллиотта в аренду у "Ливерпуля" с обязательством по выкупу за 35 миллионов фунтов, если Харви сыграет 10 матчей.
Пока Эллиотт сыграл лишь три матча за "Виллу" в рамках Премьер-Лиги, и Эмери честно признается, что ожидал от 22-летнего англичанина большего.
"Я очень, очень требователен к себе в плане выбора игроков в стартовый состав и на замену, чтобы показать наилучшую игру коллективно, но через отдельных игроков".
"В нашей структуре, нашем построении Харви является 10-м номером. Он играет некоторые матчи, и он все еще в процессе адаптации. Конечно, он хорошо тренируется, его самоотдача тоже очень хороша, но его игра недостаточно хороша".
"В то же время у нас есть другие игроки, которые могут сыграть 10-го номера, и они играют хорошо. У меня есть выбор".
"Это главная причина, почему он не получал минут в последних матчах, но ему нужно продолжать трудиться, как он это делает на каждой тренировке", — цитирует Эмери Daily Express.
