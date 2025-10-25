Магуайр: "Сейчас не время разговаривать о будущем Магуайра"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что "сейчас не время" разговаривать о новом контракте защитника Харри Магуайра.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Юнайтед" провел предварительные переговоры с Магуайром, чей действующий контракт истекает в конце сезона.



Аморим не стал это отрицать, однако пока Рубен не готов публично обсуждать долгосрочное будущее 32-летнего англичанина.



"Мы очень довольны Харри, но сейчас не время разговаривать об этом".



"Это дает представление о том, что мы мыслим очень наперед, но нам не нужно думать об этом сейчас", — цитирует Аморима talkSPORT.