Исак был заменен против "Айнтрахта" из-за травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что его нападающий Александер Исак получил травму паха в матче Лиги Чемпионов против немецкого "Айнтрахта".

Победный для "Ливерпуля" матч во Франкфурте накануне (5:1) был завершен для Исака уже в перерыве, и замена самого дорогого игрока Премьер-Лиги всех времен стала вынужденной мерой.



"Александеру пришлось уйти в перерыве, потому что у него возник небольшой дискомфорт в паховой области. Жаль, что так вышло".



"Я много раз говорил, что так сложно найти баланс, когда игрок пропустил три месяца".



"Ты бережешь его, хотя люди просят, чтобы он играл больше. На сей раз мы выпустили его второй раз за три дня, и ему, к сожалению, пришлось уйти с поля".



"Давайте надеяться на лучшее, но непросто найти баланс, когда игрок отсутствовал так долго", — сообщил Слот TNT Sports.