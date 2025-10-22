"Ньюкасл" заключил новый контракт с Тонали

Сандро Тонали Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали заключил со своим клубом новый контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.

Тонали выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Милана" за 55 миллионов фунтов в июле 2023.

В октябре 2023 Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение запрета на ставки, которые он совершал в бытность игроком "Милана".

Как раз во время той дисквалификации Тонали и согласовал с "Ньюкаслом" новый контракт, который отражает веру клуба в игрока, оказавшегося в сложной ситуации, сообщает BBC.

Таким образом, теперь у Тонали остается еще три с половиной года по контракту, а "Ньюкаслу" принадлежит опция продления на 12 месяцев.

В прошлом сезоне Тонали провел 45 матчей за "Ньюкасл" во всех соревнованиях, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. 25-летний итальянец утвердился по-настоящему ключевым игроком "сорок".




  1. closer 22.10.2025 19:08 # closer
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Тонали заключил новый контракт с Тонали

    Источник: https://fapl.ru/posts/117953/

    вот ради так постов, мы и сидим на FAPL.ru

  2. shearer1 22.10.2025 19:03 # shearer1
    Сам с собой заключил контракт

