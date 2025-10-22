"Ньюкасл" заключил новый контракт с Тонали
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали заключил со своим клубом новый контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.
Тонали выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Милана" за 55 миллионов фунтов в июле 2023.
В октябре 2023 Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение запрета на ставки, которые он совершал в бытность игроком "Милана".
Как раз во время той дисквалификации Тонали и согласовал с "Ньюкаслом" новый контракт, который отражает веру клуба в игрока, оказавшегося в сложной ситуации, сообщает BBC.
Таким образом, теперь у Тонали остается еще три с половиной года по контракту, а "Ньюкаслу" принадлежит опция продления на 12 месяцев.
В прошлом сезоне Тонали провел 45 матчей за "Ньюкасл" во всех соревнованиях, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. 25-летний итальянец утвердился по-настоящему ключевым игроком "сорок".
22.10.2025 19:00
Просмотров: 365
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Тонали заключил новый контракт с Тонали
Источник: https://fapl.ru/posts/117953/
вот ради так постов, мы и сидим на FAPL.ru
(ответить)
Сам с собой заключил контракт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий