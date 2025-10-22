Слот: "В этой футболке целью должна быть победа в каждом матче"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда должна стремиться побеждать в каждом матче.

К матчу Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" подопечные Слота подходят с серией из четырех поражений подряд, однако Арне подчеркивает, что предыдущие результаты не должны влиять на настрой команды.



"Как я и сказал перед матчем с "Юнайтед", для следующего матча не должно иметь значения, победили мы или проиграли".



"Если ты играешь за "Ливерпуль", если ты носишь эту футболку, целью должна быть победа в каждом матче".



"Если мы выиграли семь матчей подряд, как и начался наш сезон, тогда мы хотим выиграть следующие три. Мы этого не сделали. Теперь мы проиграли четыре матча подряд. Конечно, теперь мы хотим видеть, чтобы "Ливерпуль" снова побеждал".



"Но это одинаково, и когда вы проиграли четыре матча подряд, и когда вы выиграли четыре матча подряд. Просто таковы ожидания, когда вы играете за "Ливерпуль", — цитирует Слота talkSPORT.