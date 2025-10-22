"Арсенал" забил четыре безответных гола "Атлетико"
"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию на общем этапе Лиги Чемпионов, сокрушив испанский "Атлетико" со счетом 4:0.
В стартовом составе "канониров" произошло всего два изменения относительно предыдущего матча. Свой шанс получили Майлс Льюис-Скелли и Габриэль Мартинелли.
Хозяева "Эмирейтс" мощно начали матч, упустив несколько возможностей открыть счет. Лучший шанс имел Эберечи Эзе, отметившись попаданием в крестовину. Играя на добивании, Деклан Райс слегка промахнулся.
Гости молчали до 25-й минуты, когда Давид Райя потерял свои ворота, но Хулиан Альварес, пробивая с правого фланга, немного не попал.
На 36-й минуте мяч все-таки побывал в воротах "Атлетико". Мартинелли с близкого расстояния замкнул прострел Букайо Сака, однако был зафиксирован офсайд.
В начале второго тайма Альварес еще раз простил Райю, закрутив мяч с дистанции в перекладину ворот "Арсенала".
И все-таки "канониры" добились своего. На 57-й минуте Деклан Райс навесил со штрафного, а Габриэль Магальяэс головой сбросил мяч в ворота — 1:0.
Не успев прийти в себя, гости пропустили еще раз. Льюис-Скелли протащил мяч до подступов к штрафной, отпасовал на левый край площадки Мартинелли, а тот нанес обводящий удар в касание — 2:0.
На 67-й минуте отличился и Дьекереш. Виктор принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам, смог развернуться и пробил — 3:0.
Прошло еще три минуты, и Дьекереш бедром отправил мяч в ворота после подачи углового Райсом и скидки Габриэля — 4:0. В остатке матча "канониры" позволили себе немного расслабиться.
"Арсеналу" пришлось попотеть, чтобы взломать оборону "Атлетико", но после первого гола все пошло как по маслу.
"Арсенал" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 0:0 (4:0)
Голы: Габриэль 57, Мартинелли 64, Дьекереш 67, 70.
"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 83), Салиба, Габриэль (Москера 72), Льюис-Скелли, Райс, Субименди (Нергор 73), Эзе (Нванери 73), Сака, Мартинелли, Дьокереш (Мерино 83).
"Атлетико": Облак, Хименес (Баэна 63), Коке (Галлахер 73), Барриос, Серлот (Альмада 72), Льоренте, Ганцко, Альварес, Симеоне (Гризманн 72), Гонсалес (Руджери 63), Ле Норман.
Предупреждения: Субименди — Хименес, Ле Норман.
22.10.2025 00:00
Просмотров: 1057
