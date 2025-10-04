Эстевао вырвал для "Челси" победу над "Ливерпулем"

Эстевао "Челси" вырвал победу 2:1 против "Ливерпуля" в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену Эстевао Виллиана.

Дисквалифицированного Трево Чалобу в старте "синих" заменил Джош Ачимонг. Также с первых минут появился Алехандро Гарначо.

Относительно выезда к "Галатасараю" в запас "красных" выбыли Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Уго Экитике. Вместо них вышли Конор Брэдли, Мохамед Салах и Александер Исак. Травмированного Алиссона на воротах заменил Георгий Мамардашвили.

В начале матча шла довольно неторопливая игра, без опасных моментов, но на 15-й минуте счет был открыт. Мойсес Кайседо продвинулся вперед до подступов к штрафной, после чего нанес пушечный удар — 1:0.

Гол наделил хозяев уверенностью. Гости действовали вторым номером и за весь первый тайм ни разу не попали в створ, а их самым реальным и единственным моментом стал удар Исака головой на 44-й минуте — выше.

В перерыве у "Ливерпуля" вышел на замену Вирц, который сразу же создал момент для Мохамеда Салаха, но тот лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.

Далее "Челси" по-прежнему владел инициативой, но на 63-й минуте пропустил. Доминик Собослаи навесил с правого фланга, а Исак мягко сбросил мяч на Коди Гакпо, который пробил с границы вратарской — 1:1.

Ближе к окончанию матча "красные" активизировались и стали подвергать соперника давлению, но при этом сильно рисковали, чем "синие" несколько раз могли воспользоваться.

Хороший шанс вырвать победу на первой компенсированной минуте имел Энцо Фернандес, но головой пробил мимо. Как нужно играть на дальней штанге, вскоре показал Эстевао, ногой замкнув прострел Марка Кукурельи — 2:1.

"Ливерпуль" проиграл третий матч подряд, если учитывать все соревнования, утратив лидерство в Премьер-Лиге. "Челси" больше заслуживал три очка своей игрой, поэтому результат не выглядит несправедливым.

"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче




Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2025 21:30

Количество просмотров Просмотров: 2900

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 04.10.2025 22:29 # dembo
    очередной день, када все игнорят шакалова

    красиво ебете ментально ету мышь)

    (ответить)

  2. cole-palmer 04.10.2025 22:23 # cole-palmer
    Виртц собрал легендарный статистический комплект «Агент 007» – после 7 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ у звездного новичка клуба 0 голов и 0 ассистов

    (ответить)

  3. jumanji338 04.10.2025 22:23 # jumanji338
    Умеют конечно большие матчи катать. С победой!

    (ответить)

  4. hachidlo 04.10.2025 22:10 # hachidlo
    Мыслей судьей, которые какой матч подряд закидывают +7 минут в конце матча колбасы: "Боже, какое же портовое гавницо, которому ничего не поможет, но, хотя бы, нам заплатили"

    (ответить)

  5. explosion 04.10.2025 22:08 # explosion
    https://ibb.co/MkQKvDQg

    Что делает транс?

    (ответить)

  6. kellborn 04.10.2025 22:08 # kellborn
    Напомните плиз, каких результатов достиг Клопп в своем последнем сезоне, что Слот на его багаже чемп выиграл?

    (ответить)

  7. hachidlo 04.10.2025 22:07 # hachidlo
    04.10.2025 18:36 #
    sausage

    Опа, Слот наконец услышал умных людей и убрал Вируа из старта, вернувшись к прошлогодним настройкаи в пз: Макаллистер,-Гравенберх-Сабослай. Ой пизда пенсятам)))

    Источник: https://fapl.ru/posts/117598/?c=1#c8110421


    04.10.2025 16:27 #
    sausage

    6. Сандерленд 11
    ...
    8. Челси 8

    Челси хуже клуба из ЧШ))) Но сегодня выйдут, как на матч всей жизни, как и положено махровому середняку против чемпионов. Только вряд ли это им поможет.

    Источник: https://fapl.ru/posts/117586/#reply


    04.10.2025 09:13 #
    sausage

    Кризисный Ливерпуль против праймового Челси. Ебалочка хозяев Стюмфорд Бриджа обеспечена. Ссытесь, чмохи синепузые!

    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/117586/?c=1



    Офицер запаса букмекерской конторы из Армении не пробегал?

    (ответить)

  8. ersain-dakarimov 04.10.2025 22:06 # ersain-dakarimov
    Есть ставка на гол Мбапе с пенальти?

    (ответить)

  9. farot 04.10.2025 22:05 # farot
    нихуя там Комо прикол забил

    (ответить)

  10. largo-winch 04.10.2025 22:03 # largo-winch
    Повышение зарплаты Диазу обошлось бы дешевле (с)

    еххехехехе

    (ответить)

  11. narcot 04.10.2025 22:02 # narcot
    какая же мраZь))


    01.10.2025 09:11 #
    sausage

    Пенсам не грустить, их ебалочка не отменяется.
    (ответить)


    04.10.2025 21:38 #
    sausage

    Кпк и говорил, матч жизни пенсы провелт против чемпиона. Радовались голу, как-будто ЛЧ выиграли.

    (ответить)

  12. division 04.10.2025 22:00 # division
    Мешки летом потратили 500 на трансферы. Челси в плюсе по итогам летнего то, при этом епали картонку во все щели на протяжении всего матча. Это и отличает великие клубы от клубов денежных мешков

    (ответить)

  13. largo-winch 04.10.2025 22:00 # largo-winch
    Поскорей бы Сити кураж поймал, раз ЛФК такое гакпо.
    Не могу представить как педикам из Лондона бурут вручать чашку

    (ответить)

  14. shankar 04.10.2025 21:59 # shankar
    рентбои сделали за нас молодцы

    (ответить)

  15. yamateh 04.10.2025 21:56 # yamateh
    Всех с победой
    Ачимпонг кстати хорош, можно смело наигрывать. Бадиашиль удивил приятно.
    По идее в 1 тайме нужно было закатывать еще пару, сами себе создали на 2 тайм проблему.
    Умение доводить дело до конца у нас хромает.
    Когда соперник дает играть, нужно уничтожать, как в свое время делали при Анчелотти))

    (ответить)

  16. quavo 04.10.2025 21:52 # quavo
    Ебучий сезон , все говно какое то, от этого интересней))

    (ответить)

  17. animadora 04.10.2025 21:50 # animadora
    БК - пидары, не выплатили за удаление в Челси.

    (ответить)

  18. ersain-dakarimov 04.10.2025 21:49 # ersain-dakarimov
    Кто-то выйграл?

    04.10.2025 19:37 # удалить
    ersain-dakarimov

    Обе забьют.
    (ответить)

    (ответить)

  19. animadora 04.10.2025 21:47 # animadora
    С победой, братики!!!

    (ответить)

  20. dexter 04.10.2025 21:46 # dexter
    Везите Де Дзерби!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: