Эстевао вырвал для "Челси" победу над "Ливерпулем"
"Челси" вырвал победу 2:1 против "Ливерпуля" в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену Эстевао Виллиана.
Дисквалифицированного Трево Чалобу в старте "синих" заменил Джош Ачимонг. Также с первых минут появился Алехандро Гарначо.
Относительно выезда к "Галатасараю" в запас "красных" выбыли Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Уго Экитике. Вместо них вышли Конор Брэдли, Мохамед Салах и Александер Исак. Травмированного Алиссона на воротах заменил Георгий Мамардашвили.
В начале матча шла довольно неторопливая игра, без опасных моментов, но на 15-й минуте счет был открыт. Мойсес Кайседо продвинулся вперед до подступов к штрафной, после чего нанес пушечный удар — 1:0.
Гол наделил хозяев уверенностью. Гости действовали вторым номером и за весь первый тайм ни разу не попали в створ, а их самым реальным и единственным моментом стал удар Исака головой на 44-й минуте — выше.
В перерыве у "Ливерпуля" вышел на замену Вирц, который сразу же создал момент для Мохамеда Салаха, но тот лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.
Далее "Челси" по-прежнему владел инициативой, но на 63-й минуте пропустил. Доминик Собослаи навесил с правого фланга, а Исак мягко сбросил мяч на Коди Гакпо, который пробил с границы вратарской — 1:1.
Ближе к окончанию матча "красные" активизировались и стали подвергать соперника давлению, но при этом сильно рисковали, чем "синие" несколько раз могли воспользоваться.
Хороший шанс вырвать победу на первой компенсированной минуте имел Энцо Фернандес, но головой пробил мимо. Как нужно играть на дальней штанге, вскоре показал Эстевао, ногой замкнув прострел Марка Кукурельи — 2:1.
"Ливерпуль" проиграл третий матч подряд, если учитывать все соревнования, утратив лидерство в Премьер-Лиге. "Челси" больше заслуживал три очка своей игрой, поэтому результат не выглядит несправедливым.
"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.10.2025 21:30
Просмотров: 2900
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
очередной день, када все игнорят шакалова
красиво ебете ментально ету мышь)
(ответить)
Виртц собрал легендарный статистический комплект «Агент 007» – после 7 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ у звездного новичка клуба 0 голов и 0 ассистов
(ответить)
Умеют конечно большие матчи катать. С победой!
(ответить)
Мыслей судьей, которые какой матч подряд закидывают +7 минут в конце матча колбасы: "Боже, какое же портовое гавницо, которому ничего не поможет, но, хотя бы, нам заплатили"
(ответить)
https://ibb.co/MkQKvDQg
Что делает транс?
(ответить)
Напомните плиз, каких результатов достиг Клопп в своем последнем сезоне, что Слот на его багаже чемп выиграл?
(ответить)
04.10.2025 18:36 #
sausage
Опа, Слот наконец услышал умных людей и убрал Вируа из старта, вернувшись к прошлогодним настройкаи в пз: Макаллистер,-Гравенберх-Сабослай. Ой пизда пенсятам)))
Источник: https://fapl.ru/posts/117598/?c=1#c8110421
04.10.2025 16:27 #
sausage
6. Сандерленд 11
...
8. Челси 8
Челси хуже клуба из ЧШ))) Но сегодня выйдут, как на матч всей жизни, как и положено махровому середняку против чемпионов. Только вряд ли это им поможет.
Источник: https://fapl.ru/posts/117586/#reply
04.10.2025 09:13 #
sausage
Кризисный Ливерпуль против праймового Челси. Ебалочка хозяев Стюмфорд Бриджа обеспечена. Ссытесь, чмохи синепузые!
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/117586/?c=1
Офицер запаса букмекерской конторы из Армении не пробегал?
(ответить)
Есть ставка на гол Мбапе с пенальти?
(ответить)
нихуя там Комо прикол забил
(ответить)
Повышение зарплаты Диазу обошлось бы дешевле (с)
еххехехехе
(ответить)
какая же мраZь))
01.10.2025 09:11 #
sausage
Пенсам не грустить, их ебалочка не отменяется.
(ответить)
04.10.2025 21:38 #
sausage
Кпк и говорил, матч жизни пенсы провелт против чемпиона. Радовались голу, как-будто ЛЧ выиграли.
(ответить)
Мешки летом потратили 500 на трансферы. Челси в плюсе по итогам летнего то, при этом епали картонку во все щели на протяжении всего матча. Это и отличает великие клубы от клубов денежных мешков
(ответить)
Поскорей бы Сити кураж поймал, раз ЛФК такое гакпо.
Не могу представить как педикам из Лондона бурут вручать чашку
(ответить)
рентбои сделали за нас молодцы
(ответить)
Всех с победой
Ачимпонг кстати хорош, можно смело наигрывать. Бадиашиль удивил приятно.
По идее в 1 тайме нужно было закатывать еще пару, сами себе создали на 2 тайм проблему.
Умение доводить дело до конца у нас хромает.
Когда соперник дает играть, нужно уничтожать, как в свое время делали при Анчелотти))
(ответить)
Ебучий сезон , все говно какое то, от этого интересней))
(ответить)
БК - пидары, не выплатили за удаление в Челси.
(ответить)
Кто-то выйграл?
04.10.2025 19:37 # удалить
ersain-dakarimov
Обе забьют.
(ответить)
(ответить)
С победой, братики!!!
(ответить)
Везите Де Дзерби!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий