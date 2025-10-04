Эстевао вырвал для "Челси" победу над "Ливерпулем"

"Челси" вырвал победу 2:1 против "Ливерпуля" в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену Эстевао Виллиана.

Дисквалифицированного Трево Чалобу в старте "синих" заменил Джош Ачимонг. Также с первых минут появился Алехандро Гарначо.



Относительно выезда к "Галатасараю" в запас "красных" выбыли Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Уго Экитике. Вместо них вышли Конор Брэдли, Мохамед Салах и Александер Исак. Травмированного Алиссона на воротах заменил Георгий Мамардашвили.



В начале матча шла довольно неторопливая игра, без опасных моментов, но на 15-й минуте счет был открыт. Мойсес Кайседо продвинулся вперед до подступов к штрафной, после чего нанес пушечный удар — 1:0.



Гол наделил хозяев уверенностью. Гости действовали вторым номером и за весь первый тайм ни разу не попали в створ, а их самым реальным и единственным моментом стал удар Исака головой на 44-й минуте — выше.



В перерыве у "Ливерпуля" вышел на замену Вирц, который сразу же создал момент для Мохамеда Салаха, но тот лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.



Далее "Челси" по-прежнему владел инициативой, но на 63-й минуте пропустил. Доминик Собослаи навесил с правого фланга, а Исак мягко сбросил мяч на Коди Гакпо, который пробил с границы вратарской — 1:1.



Ближе к окончанию матча "красные" активизировались и стали подвергать соперника давлению, но при этом сильно рисковали, чем "синие" несколько раз могли воспользоваться.



Хороший шанс вырвать победу на первой компенсированной минуте имел Энцо Фернандес, но головой пробил мимо. Как нужно играть на дальней штанге, вскоре показал Эстевао, ногой замкнув прострел Марка Кукурельи — 2:1.



"Ливерпуль" проиграл третий матч подряд, если учитывать все соревнования, утратив лидерство в Премьер-Лиге. "Челси" больше заслуживал три очка своей игрой, поэтому результат не выглядит несправедливым.



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче