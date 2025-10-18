Руни отверг объяснение Рэшфорда

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не верит, что неважная игра нападающего Маркуса Рэшфорда за "красных дьяволов" связана с "нестабильной обстановкой".

Во время минувшего международного перерыва Рэшфорд высказался насчет своих проблем в двух предыдущих сезонах, сославшись на "нестабильную обстановку" в "Юнайтед".



По мнению же Руни, нестабильность в клубе не может быть оправданием тому, что Рэшфорд недостаточно старался и недостаточно бегал.



"Думаю, обстановка не была правильной, но это из-за тебя самого. Если ты не играешь хорошо или не попадаешь в состав, тогда проще винить обстановку и называть какие-то вещи неправильными. Думаю, это идет от твоего отношения к делу".



"В увиденных нами матчах с его участием мы знали, что он может делать больше, может бегать больше. Обстановка здесь не при чем".



"Я могу ошибаться, и мне действительно нравится Маркус как парень и как личность, но я думаю, такого рода претензии легко предъявлять", — сообщил Руни BBC.