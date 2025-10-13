Рэшфорд посетовал на "нестабильную обстановку" в МЮ

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд объяснил свои проблемы в "Манчестер Юнайтед" нестабильной обстановкой.

Не сумев поладить с Рубеном Аморимом, назначенным на должность главного тренера "Юнайтед" менее года назад, на этот сезон Рэшфорд отправился в аренду в "Барселону", где постепенно обретает свою лучшую форму.

По словам Рэшфорда, ему было сложно демонстрировать игру стабильно высокого уровня в "Юнайтед" из-за постоянных изменений клуба.

"Конечно, стабильность — это важная черта игрока мирового уровня. Мне кажется, я долгое время находился в нестабильной обстановке, от чего тебе еще сложнее обрести стабильность".

"Но я полностью соглашусь. Думаю, стабильность — это именно то, что мне нужно добавить своей игре, и я стремлюсь к этому".

"Я хочу быть лучшей версией себя — не иногда, а как можно чаще".

"Чтобы быть стабильным в чем-либо, а не только в спорте, тебе нужны стабильные вещи в своей жизни и в тренировочном процессе".

"В моей же карьере до сих пор было так много изменений, и это определенно является одной из вещей, которые я хочу наладить и улучшить, чтобы быть лучшей версией себя как можно чаще".

"Когда я играю в свой лучший футбол, я получаю настоящее удовольствие от всего", — сообщил Рэшфорд ITV.




Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 336

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 13.10.2025 20:22 # ganinilyha
    Игроки уходят из мю и расцветают. Совпадение? Не думаю. Даже топ-5 игрок мира Ди Мария в МЮ днил.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: