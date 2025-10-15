Клубы Премьер-Лиги обсуждают увеличение количества замен

Клубы Премьер-Лиги обсуждают увеличение количества разрешенных замен в футбольном матче с пяти до шести.

Соответствующая тема обсуждалась на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов на прошлой неделе, утверждает BBC.



На мероприятии в Риме Премьер-Лига была представлена "Манчестер Сити", "Ливерпулем", "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест".



Помимо количества замен, предлагается увеличить и заявку каждой команды — с нынешних 25 до 28 игроков.



Для любых изменений такого рода сперва потребуется рекомендация Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливающего правила футбола.



Добавим, пять замен были введены в Премьер-Лиге в мае 2020, перед возобновлением сезона во время пандемии коронавируса. На кампанию 2020/21 английское первенство вернулось к трем, но с 2022/23 окончательно перешло на пять. Еще одна замена допускается в случае подозрения на травму головы.