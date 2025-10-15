Фостер: "Ни у кого нет трех лет"

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер назвал "нелепым" высказывание совладельца "красных дьяволов" сэра Джима Рэтклиффа о том, что главный тренер Рубен Аморим получит три года.

Аморим приближается к своей первой годовщине в "Юнайтед" находясь под серьезным давлением, и в своем свежем интервью Рэтклифф заявил, что хочет дать Рубену три года.



Однако Фостер не воспринимает эти слова всерьез, и дело не только в "Юнайтед" — таковы реалии современного футбола.



"Ни у кого нет трех лет, это нелепо. Такое даже говорить нельзя. Если "Манчестер Юнайтед" проиграет пять из шести следующих матчей, его уволят. Все просто".



"Так это устроено в футболе в наши дни, и не имеет значения, кто ты такой. Так было бы в "Арсенале" и даже в "Ливерпуле". Пять-шесть поражений в семи-восьми матчах и давай до свидания", — цитирует Фостера Daily Mirror.