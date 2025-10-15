Кин: "Рэшфорд был частью проблемы в МЮ"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд сам был "частью проблемы" в клубе с "Олд Траффорд".

На днях Рэшфорд, который на этот сезон отправился в аренду в "Барселону", заявил, что его проблемы на протяжении двух предыдущих сезонов в "Юнайтед" были связаны с "нестабильной обстановкой" в клубе.



Однако Кина это объяснение не устраивает. Рой считает, что Рэшфорд должен был подавать другой пример для партнеров по "Юнайтед".



"Ближе к концу его периода в "Юнайтед" проблемы были налицо. Он был частью проблемы с обстановкой, особенно будучи одним из самых опытных игроков в "Юнайтед".



"Он должен был задавать стандарты и показывать новым людям в клубе, что значит быть игроком "Юнайтед". Но это хорошо задокументировано. Теперь нам нужно посмотреть, как он проявит себя в сборной Англии".



"Его талант не вызывает сомнений, он обладает великолепным талантом. Но фанаты испытывают разочарование от его языка тела и от того, что он не бежит назад и не прессингует должным образом. Ему нужно подправить это, и если он это сделает, нет причины, почему он не сможет стать игроком мирового уровня", — сообщил Кин в эфире ITV.