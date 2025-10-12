Магуайр предпочитает новый контракт с МЮ, а не Саудовскую Аравию

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр готов отвергнуть интерес из Саудовской Аравии и остаться на "Олд Траффорд", если ему будет предложен новый контракт.

Магуайр отлично понимает, что он может претендовать на зарплату в районе 500,000 фунтов в неделю, если согласится отправиться в Саудовскую Аравию свободным агентом в конце сезона.

Однако Магуайр, которому в марте исполнится 33, понимает, что это фактически поставило бы крест на его карьере в сборной Англии, чего Харри никак не хотелось бы.

По информации Daily Mirror, приоритетом Магуайра остается подписание нового контракта с "Юнайтед", но экс-игрок "Лестера" не уверен, что получит соответствующее предложение.

Ожидается, что "Юнайтед" постарается прояснить ситуацию с будущим Магуайра в ближайшие недели, иначе уже с января Харри сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

В данный момент Магуайр получает около 190,000 фунтов в неделю, и рассчитывать на сохранение своей зарплаты Харри не приходится.




