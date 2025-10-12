"Ливерпуль" договаривается со Шлоттербеком

"Ливерпуль" провел предварительные переговоры о приобретении защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека.

Истекающий в конце сезона контракт Ибраимы Конате и тяжелая травма Джованни Леони заставляют "Ливерпуль" искать усиление для центра обороны.



"Ливерпуль" сохраняет интерес к Марку Гехи, но не никаких гарантий, что, что капитан "Кристал Пэлас" выберет "красных" при наличии вариантов вроде "Реала" и "Барселоны".



Как сообщает TEAMtalk, альтернативной Гехи для "Ливерпуля" может стать 25-летний Шлоттербек, с представителями которого чемпионы Премьер-Лиги уже установили контакт и провели позитивные переговоры насчет трансфера в 2026 году.



За четыре предыдущих сезона Шлоттербек трижды попадал в символическую сборную Бундеслиги, а также накопил 22 матча за сборную Германии, и в "Ливерпуле" находятся под впечатлением от футбола и уровня стабильности Нико.