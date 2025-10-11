Руни возразил Джеррарду насчет "эгоистичных неудачников"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не согласился со Стивеном Джеррардом, назвавшим "Золотое поколение" сборной Англии "эгоистичными неудачниками".

На днях Джеррард очень критично высказался насчет атмосферы в сборной Англии в его время, признавшись, что не чувствовал привязанности к партнерам по команде.



Однако Руни, забивший 53 гола в 120 матчах за английскую сборную, не разделяет эту точку зрения.



"Конечно, мы ничего не выиграли. Я бы не совсем так это описал, но я знаю, что он имеет ввиду. В той раздевалке было много больших личностей".



"Я бы не сказал, что сейчас у сборной настрой лучше. Это было бы неуважительно к нам, игрокам, потому что мы упорно трудились, мы старались. У нас просто не вполне получилось".



"Если оглядываться назад, могли бы мы выступить лучше? Мы могли, но этому не суждено было случиться", — цитирует Руни ESPN.