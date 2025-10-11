Руни возразил Джеррарду насчет "эгоистичных неудачников"

Стивен Джеррард и Уэйн Руни Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не согласился со Стивеном Джеррардом, назвавшим "Золотое поколение" сборной Англии "эгоистичными неудачниками".

На днях Джеррард очень критично высказался насчет атмосферы в сборной Англии в его время, признавшись, что не чувствовал привязанности к партнерам по команде.

Однако Руни, забивший 53 гола в 120 матчах за английскую сборную, не разделяет эту точку зрения.

"Конечно, мы ничего не выиграли. Я бы не совсем так это описал, но я знаю, что он имеет ввиду. В той раздевалке было много больших личностей".

"Я бы не сказал, что сейчас у сборной настрой лучше. Это было бы неуважительно к нам, игрокам, потому что мы упорно трудились, мы старались. У нас просто не вполне получилось".

"Если оглядываться назад, могли бы мы выступить лучше? Мы могли, но этому не суждено было случиться", — цитирует Руни ESPN.




