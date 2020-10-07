Джеррард — о "Золотом поколении" сборной Англии: "Все мы были эгоистическими неудачниками"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что представители "Золотого поколения" сборной Англии были "эгоистическими неудачниками".
В начале 21-го века английская сборная обладала целой россыпью звезд, включая Рио Фердинанда, Джона Терри, Эшли Коула, Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, Дэвида Бекхэма и Джеррарда, которые ничего не добились вместе, даже ни разу не достигнув полуфинала какого-либо большого турнира.
Джеррард, сыгравший 114 матчей за Англию, объясняет это тем, что тогда сборная просто была набором разобщенных игроков.
"Все мы были эгоистическими неудачниками".
"Сейчас я смотрю телевизор и вижу Джейми Каррагера, который сидит рядом с Полом Скоулзом, и они выглядят как лучшие друзья на протяжении 20 лет".
"Я также вижу отношения Каррагера с Гари Невиллом, и они выглядят так, словно дружат 20 лет. Наверное, я стал ближе и дружнее с тобой (Фердинандом), чем на протяжении наших 15 лет в сборной Англии".
"Так почему у нас не возникло связи, когда нам было 20, 21, 22, 23? В это ли дело? Или дело в соперничестве?"
"Это было связано с культурой в сборной Англии. Мы не были дружны или привязаны друг к другу. Мы не были командой. Мы так и не стали действительно хорошей, сильной командой".
"Я ненавидел поездки в сборную Англии. Я не получал от них удовольствия. Я ненавидел проживание в отелях. Тогда не было социальных сетей, у нас не было DVD-проигрывателя или вроде того. Только каналы с первого по пятый по телевизору. Я привык падать духом и грустить".
"Я любил играть матчи. Я любил играть за сборную Англии. Я по-настоящему гордился этим. Я наслаждался тренировками, но это занимало 90 минут в день. Затем я просто был сам по себе".
"Я не чувствовал себя частью команды. Я не чувствовал привязанности к своим партнерам по сборной Англии", — сообщил Джеррард в подкасте Рио Фердинанда.
07.10.2025 22:00
Просмотров: 522
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
нет
только ты, портовый лузер))
у всех остальных топ карьера
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий