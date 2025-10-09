Глэйзеры хотят свыше 5 млрд. фунтов за свою долю в МЮ

Семейство Глэйзеров рассмотрит предложения только свыше 5 миллиардов фунтов насчет своей доли в "Манчестер Юнайтед".

Этим утром саудовский министр Турки Аль аш-Шейх сделал большой намек на то, что "Юнайтед" вскоре может сменить владельца.



Будь то сам Турки или кто-либо из прочих инвесторов, им придется предложить минимум 5.2 млрд. фунтов, чтобы убедить Глэйзеров продать свой клуб, утверждает Daily Mirror.



Указанная сумма более чем в два раза превышает рыночную капитализацию "Юнайтед", однако наценка Глэйзеров обусловлена уникальностью своего актива и перспективами клуба.



Также Глэйзеры открыты к идее продажи части своих акций, что позволило бы им остаться хозяевами "Юнайтед" и при этом привлечь инвестиции для строительства нового стадиона на 100,000 мест.