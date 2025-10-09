Глэйзеры хотят свыше 5 млрд. фунтов за свою долю в МЮ

Глэйзеры Семейство Глэйзеров рассмотрит предложения только свыше 5 миллиардов фунтов насчет своей доли в "Манчестер Юнайтед".

Этим утром саудовский министр Турки Аль аш-Шейх сделал большой намек на то, что "Юнайтед" вскоре может сменить владельца.

Будь то сам Турки или кто-либо из прочих инвесторов, им придется предложить минимум 5.2 млрд. фунтов, чтобы убедить Глэйзеров продать свой клуб, утверждает Daily Mirror.

Указанная сумма более чем в два раза превышает рыночную капитализацию "Юнайтед", однако наценка Глэйзеров обусловлена уникальностью своего актива и перспективами клуба.

Также Глэйзеры открыты к идее продажи части своих акций, что позволило бы им остаться хозяевами "Юнайтед" и при этом привлечь инвестиции для строительства нового стадиона на 100,000 мест.




Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 346

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. imf-tau 09.10.2025 19:36 # imf-tau
    "Перспективами клуба"? Вы там слезайте с герыча.

    (ответить)

  2. narcot 09.10.2025 19:22 # narcot
    УХАХАХАХАХАХАХХААХ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: