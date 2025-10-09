"Юнайтед" может сменить владельца

Министр Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что вскоре у "Манчестер Юнайтед" может появиться новый владелец.

В недавнем прошлом семейство Глэйзеров, сохраняющее контроль над "Юнайтед", отвергло интерес шейха Джассима из Катара и продало 27.7 процентов акций своего клуба сэру Джиму Рэтклиффу за 1.25 млн. фунтов.



Глэйзеры и Рэтклифф остаются ключевыми фигурами среди акционеров "Юнайтед", но их эра, возможно, подходит к концу.



"Лучшая новость, которую я услышал сегодня, заключается в том, что "Манчестер Юнайтед" находится в продвинутой фазе по заключению сделки по продаже клуба новому инвестору... Надеюсь, он окажется лучше, чем предыдущие владельцы", — цитирует Аль аш-Шейха Daily Mirror.



Добавим, эта новость появилась на фоне слухов о том, что "Юнайтед" договаривается о проведении выставочных матчей в Саудовской Аравии в этом сезоне.