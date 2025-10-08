Палинья счастлив в "Тоттенхэме"
Полузащитник Жоау Палинья признался, что наслаждается своим пребыванием в "Тоттенхэме".
После всего одного сезона в "Баварии" Палинья вернулся в Премьер-Лигу, присоединившись к "Тоттенхэму" на правах аренды.
30-летний португалец быстро утвердился ключевым игроком "Тоттенхэма", получая удовольствие от совместной работы с главным тренером "шпор" Томасом Франком.
"Прошлый сезон сложился сложно для меня. Я был травмирован и отсутствовал дольше, чем ожидал".
"После этого я не получал шансов, как, думаю, того заслуживал, и это также повлияло на мое игровое время в сборной".
"Но все это — фазы. Наши карьеры состоят из фаз. Теперь у меня счастливая фаза. Новый клуб, новый проект и лига, к которой я привык. Я снова получаю удовольствие".
"В "Тоттенхэме" я получил шансы, которых у меня не было прежде. Я совершенно уверен в людях, которые хотели пригласить меня в клуб. Я имею ввиду тренера".
"Когда мы чувствуем эту уверенность и чувствуем себя желанными, то именно в этом месте мы и должны быть. Я принял свое решение очень легко".
"Эти шансы помогают мне снова показывать, на что я способен. Я очень доволен этим новым испытанием и просто хочу максимально наслаждаться Премьер-Лигой", — цитирует Палинью Evening Standard.
