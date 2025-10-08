Гранды Премьер-Лиги готовы сойтись в битве за Семеньо

Антуан Семеньо Крупнейшие клубы Премьер-Лиги готовы сойтись в битве за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Минувшим летом топ-клубы Премьер-Лиги и Европы разобрали оборону "Борнмута", однако большой удачей для "вишенок" стало удержание Семеньо.

Семеньо еще в июле закрыл вопрос со своим будущим, заключив с "Борнмутом" новый контракт, рассчитанный до 2030 года.

Семеньо выдающимся образом начал новый сезон, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в Премьер-Лиге, где команда Андони Ираолы сейчас располагается на четвертом месте.

По информации talkSPORT, сразу несколько больших клубов Премьер-Лиги следят за успехами 25-летнего игрока сборной Ганы, который сейчас оценивается в 75 миллионов фунтов.

Одним из претендентов на Семеньо обещает стать "Ливерпуль", чей спортивный директор Ричард Хьюз и привел Антуана в "Борнмут" из "Бристоль Сити" за 10.5 млн. фунтов в январе 2023.




  1. hunter022 08.10.2025 06:31 # hunter022
    Реал бросается на все что блестит,так будет и в данном случае...

