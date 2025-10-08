Джеррард — о переходе Трента в "Реал": "Я бы так не поступил"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что никогда бы не поступил, как защитник Трент Александер-Арнольд, бросивший родной клуб ради "Реала".

Отказавшись от нового контракта с "Ливерпулем" в прошлом сезоне, минувшим летом Александер-Арнольд перешел в "Реал".



Джеррард относится с пониманием к этому решению как нейтральный человек, но как фанат "Ливерпуля" испытывает недоумение.



"Я бы так не поступил. Я просто думаю, что он пошел на большой риск. Он крайне хороший футболист, очень талантливый футболист. Один из лучших распасовщиков, что я когда-либо видел".



"Его сравнивают с Бекхэмом и Скоулзом, и у меня нет с этим проблем. Но покинуть "Ливерпуль", где он был в расцвете сил и имел на руках новый контракт... Он пошел на риск. Теперь он переживает этот риск. Надеюсь, у него все сложится, потому что я люблю этого парня, очень люблю".



"Думаю, если забыть о моей связи с "Ливерпулем", то "Барселона" и "Реал" могут вскружить голову любому игроку. Я говорю это, без учета моей связи с "Ливерпулем", потому что "Реал" обращался насчет меня при Жозе Моуриньо, и это было серьезно".



"Это вскружило мою голову. Вокруг этого было не так много шума, как насчет "Челси". Я довольно быстро закрыл эту дверь из-за того, какой момент времени это был и каких действий хотел от меня "Реал" для осуществления этого трансфера. Так что насчет этого не было шума, но это вскружило мою голову".



"Нравится вам или нет, но "Реал" и "Барселона" — два глобальных клуба. И когда они стучатся в твою дверь, это вскружит твою голову. Кем бы ты ни был, это вскружит твою голову. Или ты не человек".



"Поэтому, ставя себя на место Трента, я могу его понять. Я понимаю. Его лучший друг (Джуд Беллингем) играет там. Возможно, он хочет бросить себе вызов. Он выиграл все в "Ливерпуле". Поэтому часть меня по-настоящему понимает это".



"Но снова вспоминая о своей связи с "Ливерпулем"... Что ты творишь? Ты выступаешь за одну из лучших команд в Европе. Вы выигрываете вещи, о которых я до сих пор мечтаю. Вы побеждаете в Европе. Ты являешься одним из главных фигур. Фанаты восхищаются тобой. Что ты творишь? Но я говорю это лишь из-за своей связи с "Ливерпулем", потому что я люблю этот футбольный клуб", — цитирует Джеррарда Daily Mail.