Руни резко изменил мнение насчет Аморима

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни резко изменил свое мнение насчет главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.

На прошлой неделе Руни жестко раскритиковал "Юнайтед", заявив, что у него уже "нет веры" в преображение команды при Амориме.



Руни признался, что ходит на матчи "Юнайтед", ожидая поражений. Но стоило "дьяволам" одержать победу 2:0 над "Сандерлендом", как у Уэйна вдруг появилась надежда.



"Это был хороший результат на выходных. Матч, в котором тренер, игроки, клуб находились под большим давлением, и я думаю, они сыграли действительно хорошо, они были эффективны".



"Я хочу и надеюсь, что Аморим будет успешен и преобразит их форму. Как я уже говорил, он великолепный молодой тренер, но если ты не добиваешься результатов, ты окажешься по давлением. Я правда надеюсь, что он преобразит ее".



"Он немного изменил игру на выходных, выставив двух нападающих и избрав немного более прямолинейную манеру игры. Нужно отдать ему должное, потому что он говорил, что не будет меняться, но он немного изменил игру, и это сработало".



"Нам нужно одержать четыре, пять, шесть побед подряд, что позволит подняться в таблице", — сообщил Руни Sky Sports.