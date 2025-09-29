Руни: "Не узнаю "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что не узнает свой бывший клуб.

Совершенно провалив прошлый сезон, столь же неудачно "Юнайтед" начал новую кампанию, однако Руни считает, что было бы неправильно винить во всем главного тренера Рубена Аморима.



По мнению Руни, проблема "Юнайтед" глубже. Уэйн видит, что клуб с "Олд Траффорд" утратил свою прежнюю культуру победителей.



"Я просто не понимаю, что происходит. Я сам пробовал тренировать, и у меня не слишком хорошо получилось, так что я все понимаю. Рубен Аморим моего возраста, он молодой тренер, и я уверен, у него огромное будущее, но то, что происходит с "Манчестер Юнайтед", не похоже на "Манчестер Юнайтед".



"Я искренне надеюсь, что он сможет это изменить и изменит это. Но... После всего увиденного... Если честно, у меня нет веры в это".



"Я не узнаю весь футбольный клуб. Я не вижу, чтобы игроки сражались, я не вижу характера, я не вижу желания побеждать. Я иду смотреть матч, ожидая, что команда проиграет или, может быть, наберет очко".



"Душа покинула этот клуб. Ему нужен новый мотор, второе дыхание Что-нибудь должно придать толчок этому футбольному клубу".



"В том, что происходит, виноват не только тренер. Игроки не заслуживают носить эту футболку, и это больно".



"Этот футбольный клуб утратил свою культуру. Я наблюдаю это на ежедневной основе. Я вижу, как люди теряют работу, люди сами уходят".



"Двое моих детей занимаются в академии этого футбольного клуба, и я правда надеюсь, что это не повлияет на то, что они делают. Но то, что я наблюдаю в этом футбольном клубе, не похоже на "Манчестер Юнайтед", — сообщил Руни BBC.