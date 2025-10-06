Консорциум Ирика завершил интерес к "Тоттенхэму"

Стадион Тоттенхэма Консорциум инвесторов из Соединенных Штатов во главе с Бруклином Ириком завершил свой интерес к "Тоттенхэму".

Напомним, в прошлом месяце появилась информация, что 12 американских инвесторов, объединившись в консорциум, выразили готовность потратить 4.5 млрд. фунтов на "Тоттенхэм".

Крупнейший акционер "Тоттенхэма" в лице компании Enic Джо Льюиса без промедления отверг интерес Ирика и партнеров, поэтому Бруклин, бывший диджей и инженер НАСА, был вынужден отступить, подтверждение чему было опубликовано через Лондонскую фондовую биржу в понедельник.

"Для меня было честью взаимодействовать с "Тоттенхэмом" и представителями семейства Льюис на протяжении последних месяцев".

"Я испытываю огромное уважение к клубу, его руководству, его болельщикам и желаю им лишь успеха", — написал затем Ирик в социальных сетях.




