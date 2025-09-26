Консорциум из США сделал предложение о покупке "Тоттенхэма"

Консорциум из Соединенных Штатов сделал предложение о покупке "Тоттенхэма" в размере 4.5 млрд. фунтов.

Данный консорциум состоит из 12 инвесторов, которые имеют доли в командах НФЛ и НБА, а теперь хотят последовать примеру многих своих соотечественников и вложить средства в английский футбол.



Во главе этого консорциума находится 41-летний Бруклин Ирик, бывший диджей и инженер НАСА, а ныне успешный инвестор.



По информации The Sun, Ирик и его партнеры предлагают 3.3 млрд. фунтов за акции ENIC и семейства Льюис. обязуясь еще 1.2 млн. фунтов потратить на трансферы и зарплаты "Тоттенхэма".



"Бруклин и его команда думают, что "Тоттенхэм" уже обладает всем необходимым. У "шпор" есть стадион и тренировочная база мирового уровня, у них полный порядок с инфраструктурой".



"Но с инвестициями, которые они готовы сделать, это будет заключительный шаг к превращению клуба в победителей также и на футбольном поле", — сообщил источник, близкий к Ирику.



Добавим, "Челси", другой лондонский клуб, был куплен Тоддом Бели и партнерами в 2022 году за сумму меньше — 4.25 млрд. фунтов.