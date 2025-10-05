Сака отказался объяснить, почему забрал мяч у Дьекереша при пенальти

Вингер "Арсенала" Букайо Сака выразил поддержку Виктору Дьекерешу, но отказался объяснить, почему не позволил шведскому нападающему исполнить пенальти против "Вест Хэма".

В августе главный тренер "Арсенала" Микель Артета объявил, что Дьекереш был назначен штатным пенальтистом команды, однако накануне против "Вест Хэма" Сака решил самостоятельно исполнить 11-метровый.



После победы 2:0 Сака не стал раскрывать свои мотивы, но одновременно выразил уверенность, что Дьекереш добавит голы к своей хорошей игре.



"Пока что мы оставим свои разговоры внутри. Я больше ничего не скажу. Когда я забрал мяч, то хотел исполнить пенальти, такими были мои мысли в тот момент".



"Думаю, Виктор играет действительно, действительно, действительно хорошо. Нет сомнений, что он будет забивать голы".



"Он столь многое дает этой команде и своим партнерам, и мы так благодарны за то, что он делает, как он удерживает мяч, как он совершает рывки, какую угрозу он представляет".



"Он является важной причиной, почему мы выигрываем эти матчи. Его голы придут. Мы знаем это, мы верим в это, и мы верим в него".



"Я не думаю, что здесь есть какие-либо сомнения. Он по-прежнему бодр духом, он по-прежнему счастлив, и он по-прежнему старается изо всех сил", — цитирует Сака Evening Standard.