Аморим: "От результатов не убежишь, но моя система здесь не при чем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на критику легенды клуба Уэйна Руни и заявил, что его игровая система не является проблемой.

На днях Руни жестко высказался насчет положения дел в "Юнайтед" и выразил мнение, что Аморим уже не сможет исправить ситуацию.



Аморим, выигравший только 18 из своих 49 матчей в "Юнайтед", не собирается с этим спорить, что претензии насчет своей тактики решительно отвергает.



"Комментарии Руни? Это нормально. От результатов не убежишь".



"Мы тащим на себе багаж прошлого сезона, хотя для меня прошлый сезон не имеет значения".



"Моя система? Мы провели шесть матчей в этом сезоне и проиграли три. Нам нужно посмотреть на проигранные матчи. Если вы считаете, что мы проиграли "Арсеналу" из-за системы, то это ваше мнение".



"Если взять матч против "Манчестер Сити", то разве о системе вы думаете в первую очередь, когда игра начинается? Мне кажется, в тот момент вы не думаете о системе. А против "Брентфорда" система не имела отношения к тому, как мы пропускали голы и как создавали моменты. Это мое мнение".



"Я не утверждаю, играла бы эта команда по другой системе лучше или нет. Я не про это. Я про то, что проигранные матчи мы проиграли не из-за системы, и это самое важное".



"Нельзя сказать, что одна вещь не работает, когда она работает один уикенд. Если одна вещь не работает, она не работает каждый день. Мы проигрывали не из-за системы. Это мое мнение, а у людей есть другие мнения. Это нормально", — цитирует Аморима Daily Mail.