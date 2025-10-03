Грилиш, Беллингем, Уортон и Фоден не вызваны в сборную Англии
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил имена 24 игроков, вызванных на матчи против Уэльса и Латвии, оставив за бортом ряд громких имен.
Тухель вернул в сборную выздоровевшего Букайо Сака, который заменил своего партнера по "Арсеналу" Нони Мадуэке.
Вместо травмированного Тино Ливраменто из "Ньюкасла" был приглашен Джарелл Куанса из "Байера".
Тухель вновь вызвал Джеда Спенса и Эллиотта Андерсона, которые только в прошлом месяце дебютировали за сборную Англии, а также сохранил доверие к Рубену Лофтус-Чику.
За бортом остались такие игроки, как Харри Магуайр, Джуд Беллингем, Адам Уортон, Фил Фоден и Джек Грилиш. Трент Александер-Арнольд и Коул Палмер не смогли претендовать на вызов в сборную из-за травм.
Добавим, англичане проведут товарищеский матч против Уэльса на "Уэмбли" 9 октября, а спустя пять дней сыграют в Риге против Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.
Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уэльса и Латвии
Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас").
Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Дэн Берн ("Ньюкасл"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлс Льюис-Скелли ("Арсенал"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Тоттенхэм").
Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба — "Ноттингем Форест"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Рубен Лофтус-Чик ("Милан"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал").
Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Эберечи Эзе, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Барселона"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
03.10.2025 16:00
Последние комментарии:
Лет уже наверное 15+ у сб Англии нет костяка команды, абсолютно разные футболисты играют, как и товарищеские, так и кубковые матчи. И ЧМ/ЧЕ каждые два года каждый раз новые лица.
Ну собери ты бл костяк и наигрывай его.
За эти годы так и появилось какого-то "легендарного" игрока сборной.
Лэмрард, Джеррард, Сколз, Гигз, Бекхэм и др. в свое время их знал весь мир, а не только фаны клубов. Правды ради они ничего не выйграли, но имена свои в историю вписали.
А сейчас что? Спроси у любого зеваки состав сб Англии, назовет парочку, и хорошо если вспомнит этих двух трёх днарей.
(ответить)
И ни одного игрока Ливерпуля....
А было время. что 5-6 игроков сборной трех львов был с Мерсисайда.
Как их тогда поносили... разные пиздюки.. Теперь обходитесь без наших.
(ответить)
