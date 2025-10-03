Грилиш, Беллингем, Уортон и Фоден не вызваны в сборную Англии

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил имена 24 игроков, вызванных на матчи против Уэльса и Латвии, оставив за бортом ряд громких имен.

Тухель вернул в сборную выздоровевшего Букайо Сака, который заменил своего партнера по "Арсеналу" Нони Мадуэке.

Вместо травмированного Тино Ливраменто из "Ньюкасла" был приглашен Джарелл Куанса из "Байера".

Тухель вновь вызвал Джеда Спенса и Эллиотта Андерсона, которые только в прошлом месяце дебютировали за сборную Англии, а также сохранил доверие к Рубену Лофтус-Чику.

За бортом остались такие игроки, как Харри Магуайр, Джуд Беллингем, Адам Уортон, Фил Фоден и Джек Грилиш. Трент Александер-Арнольд и Коул Палмер не смогли претендовать на вызов в сборную из-за травм.

Добавим, англичане проведут товарищеский матч против Уэльса на "Уэмбли" 9 октября, а спустя пять дней сыграют в Риге против Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уэльса и Латвии

Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас").

Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Дэн Берн ("Ньюкасл"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлс Льюис-Скелли ("Арсенал"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба — "Ноттингем Форест"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Рубен Лофтус-Чик ("Милан"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал").

Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Эберечи Эзе, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Барселона"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").




Метки сборная Англии, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 701

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mata-hazard 03.10.2025 17:08 # mata-hazard
    Родился в Беларусии. Отучился 9 классов на одни тройки. В школе тырил деньги из курток в гардеробе. После школы поступил в ПТУ на сварщика, недоучился потому что начал бухать и был отчислен. Год нюхал клей за гаражами. В армию не взяли, так как состоял на учёте в нарко диспансере. Заработал рак говна. Уехал в Польшу работать на сборке голубики в теплице.
    И как оказалось, что это Путин с Лукашенко виноваты. Если бы не они, то работал бы минимум президентом банка.

    (ответить)

  2. be-line 03.10.2025 17:05 # be-line
    В 2026 году принято решение значительно поднять дотации из федерального бюджета для Чечни. Так они получат на 21,5 млрд рублей больше дотаций, чем планировалось ранее. Рамзан Кадыров обратился с требованием поднять дотационные выплаты Чечне и в правительстве нашлись деньги. В итоге они будут увеличены в полтора раза, от запланированного в бюджете годом ранее. Самую крупную дотацию в 2026 году Минфин выделит Дагестану. Вместо запланированных в прошлогоднем бюджете 74,6 млрд рублей республика должна получить целых 117,5 млрд. рублей. Пережившая вторжение ВСУ Курская область тоже не забыта и получит целых 3,9 млрд рублей при изначально запланированных 1,2 млрд годом ранее. Быть добру!

    (ответить)

  3. narcot 03.10.2025 16:46 # narcot
    нищая пусня



    Продажи Lada Iskra взлетели в 55 раз, но есть нюанс

    В августе удалось продать всего одну машину, а в сентябре — уже 55. Всего за последние три месяца частные покупатели взяли 57 автомобилей, а юрлица — 71, в основном с мотором на 106 лошадиных сил.

    У АвтоВАЗа появился повод для радости

    (ответить)

  4. bmw-e34 03.10.2025 16:45 # bmw-e34
    Лет уже наверное 15+ у сб Англии нет костяка команды, абсолютно разные футболисты играют, как и товарищеские, так и кубковые матчи. И ЧМ/ЧЕ каждые два года каждый раз новые лица.

    Ну собери ты бл костяк и наигрывай его.

    За эти годы так и появилось какого-то "легендарного" игрока сборной.

    Лэмрард, Джеррард, Сколз, Гигз, Бекхэм и др. в свое время их знал весь мир, а не только фаны клубов. Правды ради они ничего не выйграли, но имена свои в историю вписали.

    А сейчас что? Спроси у любого зеваки состав сб Англии, назовет парочку, и хорошо если вспомнит этих двух трёх днарей.

    (ответить)

  5. zaeba1l 03.10.2025 16:43 # zaeba1l
    И ни одного игрока Ливерпуля....
    А было время. что 5-6 игроков сборной трех львов был с Мерсисайда.
    Как их тогда поносили... разные пиздюки.. Теперь обходитесь без наших.

    (ответить)

  6. narcot 03.10.2025 16:19 # narcot
    всё шакалова игнорите

    (ответить)

  7. closer 03.10.2025 16:06 # closer
    англия как всегда играет с каким то отребьем

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: