Грилиш, Беллингем, Уортон и Фоден не вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил имена 24 игроков, вызванных на матчи против Уэльса и Латвии, оставив за бортом ряд громких имен.

Тухель вернул в сборную выздоровевшего Букайо Сака, который заменил своего партнера по "Арсеналу" Нони Мадуэке.



Вместо травмированного Тино Ливраменто из "Ньюкасла" был приглашен Джарелл Куанса из "Байера".



Тухель вновь вызвал Джеда Спенса и Эллиотта Андерсона, которые только в прошлом месяце дебютировали за сборную Англии, а также сохранил доверие к Рубену Лофтус-Чику.



За бортом остались такие игроки, как Харри Магуайр, Джуд Беллингем, Адам Уортон, Фил Фоден и Джек Грилиш. Трент Александер-Арнольд и Коул Палмер не смогли претендовать на вызов в сборную из-за травм.



Добавим, англичане проведут товарищеский матч против Уэльса на "Уэмбли" 9 октября, а спустя пять дней сыграют в Риге против Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Уэльса и Латвии



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас").



Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Дэн Берн ("Ньюкасл"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлс Льюис-Скелли ("Арсенал"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Тоттенхэм").



Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба — "Ноттингем Форест"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Рубен Лофтус-Чик ("Милан"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Арсенал").



Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Эберечи Эзе, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Барселона"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").