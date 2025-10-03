Гвардиола предупредил, что Родри не вернется в форму до ЧМ-2026

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что его полузащитник Хосеп Гвардиола не вернется в свою лучшую форму до Чемпионата Мира 2026 года.

Чуть более года назад Родри перенес травму крестообразных связок колена, вернувшись на поле в предпоследнем туре прошлого сезона Премьер-Лиги.



В этом сезоне 29-летний Родри сыграл восемь матчей за "Сити" и сборную Испании, однако Гвардиола предупреждает, что возвращение в форму займет еще несколько месяцев.



"Я сказал Родри, что это не вопрос шести, семи, восьми месяцев, и ему может быть сложно это понять".



"Он мог подумать: "О, я снова начну играть и буду прежним Родри". Нет. Родри будет лучшей версией себя на Чемпионате Мира и в следующем сезоне. В этом же сезоне важно, как ты будешь держаться, двигаясь шаг за шагом".



"Но это нормально. После одного года лечения твой организм меняется, меняется ритм и все остальное. Дальше это вопрос времени. Если он будет здоров, будет трудиться и делать то, что нужно делать, тогда он вернется", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.