"Ньюкасл" разгромил "Юнион"
"Ньюкасл" одержал свою первую победу на общем этапе Лиги Чемпионов, сокрушив на выезде бельгийский "Юнион" со счетом 0:4.
В стартовый состав "сорок" на этот матч влились Киран Триппьер и Энтони Эланга, заменив Тино Ливраменто и Джейкоба Рэмси.
Гостям удалось открыть счет уже на 17-й минуте. Нику Вольтемаде не позволили замкнуть подачу Эланги с фланга, однако мяч отскочил к Сандро Тонали, который сразу же пробил с границы штрафной. Все тот же Вольтемаде в борьбе защитником подправил снаряд в ворота — 0:1.
"Ньюкасл" играл довольно уверенно и ближе к концу первого тайма заработал пенальти. Эланга ушел на дриблинге от одного оппонента, но нарвался на фол от второго, а Энтони Гордон уверенно реализовал 11-метровый — 0:2.
Второй тайм хозяева начали неплохо, но на 63-й минуте рефери, обратившись к VAR, назначил в их ворота пенальти за игру рукой, и Гордон сделал разницу в счете крупной — 0:3.
На 80-й минуте отличился вышедший на замену Харви Барнс, который в касание завершил контратаку своей команды — 0:4.
"Ньюкасл" уверенно подтвердил свое превосходство в классе. "Юнион" много старался, но второй гол добил хозяев.
"Юнион" (Бельгия) — "Ньюкасл" (Англия) — 0:4 (0:2)
Голы: Вольтемаде 17, Гордон 43 (пен), 64 (пен), Барнс 80.
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер (Шер 83), Тиав, Ботман, Берн, Гимараэс (Холл 73), Тонали, Жоэлинтон (Майли 59), Эланга (Барнс 73), Гордон, Вольтемаде (Осула 73).
01.10.2025 21:40
