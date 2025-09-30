"Барселона" пока не обсуждала выкуп Деку

Спортивный директор испанской "Барселоны" Деку заявил, что его клуб доволен Маркусом Рэшфордом, но решение о возможном выкупе нападающего у "Манчестер Юнайтед" примет позже.

В недавнем матче Лиги Чемпионов против "Ньюкасла" Рэшфорд забил свои свои первые два гола за "Барселона". Также Маркус ассистировал в каждом из четырех последних поединков Бундеслиги.



Арендное соглашение по Рэшфорду предусматривает опцию выкупа за 26 миллионов фунтов, однако Деку спешит опровергнуть появившиеся слухи о том, что "Барселона" уже решила оставить 27-летнего англичанина у себя.



"Это простая аренда, без штрафных санкций, и если мы захотим, у нас есть опция выкупа".



"Пока слишком рано говорить насчет решений на следующий сезон, но имеет значение то, что мы довольны им. Он добавил нам то, на что мы и рассчитывали".



"Он является игроком очень высокого уровня. Он очень рано раскрылся, провел несколько отличных сезонов за "Юнайтед", затем у него были более сложные годы из-за тренерских перестановок. Наверное, ему было сложно еще и потому, что от него много требовали там".



"Но мы довольны им, и это самое важное. Эти решения не принимаются сейчас. Сейчас время, чтобы сосредоточиться на предстоящих матчах. Решение еще будет принято, но прямо сейчас это не обсуждается", — сообщил Деку Mundo Deportivo.