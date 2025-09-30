Нуну набрал очко в своем дебюте за "Вест Хэм"
Нуну Эшпириту Санту дебютировал в качестве главного тренера "Вест Хэма" с ничейного результата 1:1 в гостях у "Эвертона".
Счет в матче на "Хилл Дикинсон" был открыт на 18-й минуте, когда Джеймс Гарнер навесил с левого фланга, а Майкл Кин сильно пробил головой — 1:0.
Закрепить свое преимущество с помощью второго гола "ирискам" никак не удавалось, на фоне чего "молотобойцы" стали оживать.
На 65-й минуте Джаррод Боуэн и вовсе сравнял счет, подхватив мяч на правом краю штрафной, переложив его под левую ногу и поразив дальний угол ворот — 1:1.
Гол придал уверенности гостям, которые в остатке матча переигрывали соперника, но для победы сделали недостаточно. В целом даже ничья стала хорошим результатом для новой команды Нуну.
