Нуну набрал очко в своем дебюте за "Вест Хэм"

Нуну Эшпириту Санту дебютировал в качестве главного тренера "Вест Хэма" с ничейного результата 1:1 в гостях у "Эвертона".

Счет в матче на "Хилл Дикинсон" был открыт на 18-й минуте, когда Джеймс Гарнер навесил с левого фланга, а Майкл Кин сильно пробил головой — 1:0.



Закрепить свое преимущество с помощью второго гола "ирискам" никак не удавалось, на фоне чего "молотобойцы" стали оживать.



На 65-й минуте Джаррод Боуэн и вовсе сравнял счет, подхватив мяч на правом краю штрафной, переложив его под левую ногу и поразив дальний угол ворот — 1:1.



Гол придал уверенности гостям, которые в остатке матча переигрывали соперника, но для победы сделали недостаточно. В целом даже ничья стала хорошим результатом для новой команды Нуну.



"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче