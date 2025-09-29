Моуриньо: "Всегда буду "синим"

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Челси" главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо заявил, что навсегда останется "синим".

Моуриньо остается самым успешным тренером в истории "Челси", который он приводил к трем титулам Премьер-Лиги.



Изображения с Моуриньо до сих пор украшают внутренние помещения на "Стэмфорд Бридж", что Жозе отметил во время своей пресс-конференции.



"Конечно, я всегда буду "синим". Я являюсь частью их истории, а они — частью моей. Я помог "Челси" стать больше, а они помогли Жозе стать больше".



"Надеюсь, когда я говорю, что я — не "синий", все понимают, что я имею ввиду только работу, которую мне нужно сделать завтра".



"Эти изображения... Немногие клубы делают это. Такое впечатление, что у многих клубов есть страх того, что случилось в прошлом, поэтому они постоянно меняют изображения, будто они хотят удалить людей, творивших историю в клубе", — цитирует Моуриньо The Independent.