Невилл: "Только две команды могут выиграть Премьер-Лигу"

Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил уверенность, что титул Премьер-Лиги достанется "Ливерпулю" или "Арсеналу".

Ранее в сентябре Невилл говорил, что среди реальных претендентов на титул остались только "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Сити".

И хотя в минувший уикенд "Сити" одержал победу 5:1 над "Бернли", теперь Невилл думает, что только "Арсенал" может настичь лидирующий "Ливерпуль".

"Микель Артета обладает великолепным подбором игроков. У него великолепный подбор игроков. Думаю, у него лучший состав в лиге, и они, возможно, являются лучшей командой в лиге, но я говорю это шепотом, потому что "Ливерпуль" превосходен".

"Есть только две команды, которые могут выиграть эту лигу: "Ливерпуль" и "Арсенал". Я не думаю, что это может кто-либо еще", — цитирует Невилла Evening Standard.




Автор mihajlo   

Дата 29.09.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 597

  1. electric 29.09.2025 21:52 # electric
    Экс-защитник "Ливерпуля" Гари Невилл

    Обидно(((

  2. akado 29.09.2025 21:44 # akado
    Пэлас заберет.

  3. last-chapter 29.09.2025 21:07 # last-chapter
    Я тебя расстрою, Гари, - только одна

  4. dembo 29.09.2025 21:05 # dembo
    после того как етот далбаеб открывает рот, все становиться в итоге ровно наоборот
    арсенал и ливапю закончат сезон в борьбе за 4-ку, скриньте)

