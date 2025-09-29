Невилл: "Только две команды могут выиграть Премьер-Лигу"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил уверенность, что титул Премьер-Лиги достанется "Ливерпулю" или "Арсеналу".

Ранее в сентябре Невилл говорил, что среди реальных претендентов на титул остались только "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Сити".



И хотя в минувший уикенд "Сити" одержал победу 5:1 над "Бернли", теперь Невилл думает, что только "Арсенал" может настичь лидирующий "Ливерпуль".



"Микель Артета обладает великолепным подбором игроков. У него великолепный подбор игроков. Думаю, у него лучший состав в лиге, и они, возможно, являются лучшей командой в лиге, но я говорю это шепотом, потому что "Ливерпуль" превосходен".



"Есть только две команды, которые могут выиграть эту лигу: "Ливерпуль" и "Арсенал". Я не думаю, что это может кто-либо еще", — цитирует Невилла Evening Standard.