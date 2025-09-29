Невилл: "Только две команды могут выиграть Премьер-Лигу"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил уверенность, что титул Премьер-Лиги достанется "Ливерпулю" или "Арсеналу".
Ранее в сентябре Невилл говорил, что среди реальных претендентов на титул остались только "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Сити".
И хотя в минувший уикенд "Сити" одержал победу 5:1 над "Бернли", теперь Невилл думает, что только "Арсенал" может настичь лидирующий "Ливерпуль".
"Микель Артета обладает великолепным подбором игроков. У него великолепный подбор игроков. Думаю, у него лучший состав в лиге, и они, возможно, являются лучшей командой в лиге, но я говорю это шепотом, потому что "Ливерпуль" превосходен".
"Есть только две команды, которые могут выиграть эту лигу: "Ливерпуль" и "Арсенал". Я не думаю, что это может кто-либо еще", — цитирует Невилла Evening Standard.
29.09.2025 21:00
Последние комментарии:
Экс-защитник "Ливерпуля" Гари Невилл
Обидно(((
(ответить)
Пэлас заберет.
(ответить)
Я тебя расстрою, Гари, - только одна
(ответить)
после того как етот далбаеб открывает рот, все становиться в итоге ровно наоборот
арсенал и ливапю закончат сезон в борьбе за 4-ку, скриньте)
(ответить)
