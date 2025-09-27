"Пэлас" вырвал победу против "Ливерпуля"

"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, позволив "Кристал Пэлас" вырвать победу 2:1 в компенсированное время.

В стартовый состав "орлов" вернулся Адам Уортон, заменив Уилла Хьюза.



Относительно мерсисайдского дерби против "Эвертона" из стартового состава "красных" пропали Коди Гакпо и Уго Экитике, вместо которых вышли Флориан Вирц и Александер Исак.



"Ливерпуль" пропустил уже на девятой минуте. После подачи соперником углового Райан Гравенберх предательски сделал скидку в центр вратарской, и Исмаила Сарр в упор расстрелял цель — 1:0.



На 11-й минуте "Пэлас" провел отличную контратаку, однако Алиссон по-настоящему выручил свою команду, отразив удар Йереми Пино в касание.



Вскоре Алиссон совершил еще пару сейвов, не позволив отличиться Даниэлю Муньосу и Жан-Филиппу Матета.



Постепенно у "Ливерпуля" появились некоторые проблески атакующей игры, но под занавес первого тайма у ворот Алиссона снова было жарко — дальний удар Матета сотряс штангу.



Во втором тайме "орлы" были сосредоточены на обороне. "Красные" оказывали серьезное давление, однако их соперник стойко держался.



На 87-й минуте вышедший на замену Федерико Кьеза сравнял счет, воспользовавшись неудачным выносом Криса Ричардса — 1:1.



Однако победа все же осталась за хозяевами. На исходе компенсированного времени Эдди Нкетиа притаился за спиной Джереми Фримпонга, грудью обработал мяч и, не опуская его на землю, поразил ворота — 2:1.



"Пэлас" одержал вполне справедливую победу и мог решать судьбу матча еще в первом тайме. "Ливерпуль" старался до последнего, был вознагражден ответным голом, но в последний момент удача отвернулась от "красных".



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче