"Пэлас" вырвал победу против "Ливерпуля"
"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в новом сезоне, позволив "Кристал Пэлас" вырвать победу 2:1 в компенсированное время.
В стартовый состав "орлов" вернулся Адам Уортон, заменив Уилла Хьюза.
Относительно мерсисайдского дерби против "Эвертона" из стартового состава "красных" пропали Коди Гакпо и Уго Экитике, вместо которых вышли Флориан Вирц и Александер Исак.
"Ливерпуль" пропустил уже на девятой минуте. После подачи соперником углового Райан Гравенберх предательски сделал скидку в центр вратарской, и Исмаила Сарр в упор расстрелял цель — 1:0.
На 11-й минуте "Пэлас" провел отличную контратаку, однако Алиссон по-настоящему выручил свою команду, отразив удар Йереми Пино в касание.
Вскоре Алиссон совершил еще пару сейвов, не позволив отличиться Даниэлю Муньосу и Жан-Филиппу Матета.
Постепенно у "Ливерпуля" появились некоторые проблески атакующей игры, но под занавес первого тайма у ворот Алиссона снова было жарко — дальний удар Матета сотряс штангу.
Во втором тайме "орлы" были сосредоточены на обороне. "Красные" оказывали серьезное давление, однако их соперник стойко держался.
На 87-й минуте вышедший на замену Федерико Кьеза сравнял счет, воспользовавшись неудачным выносом Криса Ричардса — 1:1.
Однако победа все же осталась за хозяевами. На исходе компенсированного времени Эдди Нкетиа притаился за спиной Джереми Фримпонга, грудью обработал мяч и, не опуская его на землю, поразил ворота — 2:1.
"Пэлас" одержал вполне справедливую победу и мог решать судьбу матча еще в первом тайме. "Ливерпуль" старался до последнего, был вознагражден ответным голом, но в последний момент удача отвернулась от "красных".
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
27.09.2025 19:15
Челси позорники
После уже 6 туров ставим крест на наших перспективах в АПЛ. Горе пополам в конце придут 4-е.
(ответить)
Лузерпуль сегодня исполнил Арешика, КристалПелас - еврея Ховаских.
Слава Израилю. Евреям слава.
(ответить)
Мои кошерные мышцы в полной боевой готовности и я буду танцевать гачибази для чаек завтра. Быть добру.
З.ы. Кто на этом сайте еще не писял в ротик еврейке?
Источник: https://fapl.ru/posts/117444/?c=1#c8107976
Чушка с верхнего ларса сдержала слово.
#респект
(ответить)
я люблю Челси
что бы там не было, в мае нас ждет прекрасные емоции великих побед!
(ответить)
кто порвал уёбище на суперпедике?
27.09.2025 17:53 #
superperez101
еле живой кп трахнул пиковое ливерговнецо, а понтов то было
(ответить)
(ответить)
Почему болельщики «Арсенала» так празднуют то, что их законное место забрал «Пэлас»?
(ответить)
мумушня задает тренд
(ответить)
сосаня и с основы горел на чауси? чо он с факе ща горит на чаусе?
(ответить)
Членси говнецо
(ответить)
пи3дец бля конченное чресли
када уже порадует своих бизнесграндслем фанатов...
(ответить)
Это кайф, Вирц в следующем туре бы ещё кресты порвал, тогда и лопнет мыльный пузырёк окончательно
(ответить)
баZа
«Если угрожает блэкаут, например, столице Украины, то должны знать в Москве, что будет блэкаут в столице России. Россия должна четко понимать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Однако это не значит, что они слабые», — сказал Владимир Зеленский.
(ответить)
Ну а что там в Испании? Говорят, Реал Мадрид заставили станцевать гачибази перед своими соседскими ебырями. Дагестанцы Докаримовы не пробегали?
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ вернутся.
Я чую ща начнется лютая камбечина по таблице.
с такой игрой вопрос времени.
(ответить)
В судейском корпусе после поражения Исламопуля:
"Сука, мы уже и 100 минут добавляем, чтобы они могли отыграться, и левые пенальти ставим, и фаворитам красные раздаём в каждом матче. Мы даже турнир останавливали на пол года, чтобы они получили свою картонку. Что им ещё нужно, что эти мусульмане из мусульманопуля могли играть нормально??? Сука!"
(ответить)
10+6 минут, не свистнули руку чмолаха
не тащат
(ответить)
Салах - В С Ё. Присядет на жирную зп и будет доить исламопуль. Благо, имеет право, выведя это портовое гакпо в реальных претендентов, будучи их лучшим игроком в истории. Фараон превратился в мумию
Теперь жотапуль держится только на двух других мумиях: на сдающем Ван Дайке, и, всё ещё, тащащим Аллисоне. Если последние сдадут, то не далёк час, когда Залупуль отлетит в Чемпионшип. Хотя, не так у и плохо, будет шанс Виртцу раскрыться.
(ответить)
похуй, пляшем
(ответить)
пенсы, как говнача сыграла? хороший трансфер?
(ответить)
играли как куски дерьма все до единого, кроме Алисы. заслуженный всос. даже левый гол Кьезы не помог. будет уроком всем в ТШ и игрокам, что слишком расслабились уже на старте чемпика, думая, что закупились как мадридский реал, это как купить водительские права
(ответить)
