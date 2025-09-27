Слот: "Стандарты в Премьер-Лиге значат все больше и больше"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признал уязвимость своей команды при стандартных положениях после поражения 2:1 от "Кристал Пэлас".

В субботу "Ливерпуль" прервал свою 100-процентную серию в новом сезоне Премьер-Лиги, оставив "Пэлас" единственной непобежденной командой в дивизионе.



Свой первый гол "Ливерпуль" пропустил после углового, а второй — после вброса аута, что говорит Слоту о неприятной тенденции.



"Очень сложный первый тайм. Они были действительно хороши и заслужили повести 1:0, а нам повезло, что счет был только 1:0".



"Во втором тайме была обратная ситуация. Потребовалось некоторое время, прежде чем мы забили, у нас еще оставалось несколько минут. Но своим вторым стандартом они выиграли матч".



"Если вы хотите сражаться за вершину, вам нужен баланс при стандартах, особенно в этой лиге. Это было одной из наших сильных сторон в прошлом сезоне, а теперь мы пропустили два против "Ньюкасла" и два здесь. Стандарты в этой лиге значат все больше и больше".



"Каждый сыгранный матч преподносит нам урок, особенно такого рода", — сообщил Слот Sky Sports.