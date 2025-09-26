Предложение о покупке "Тоттенхэма" отклонено

Тоттенхэм Владельцы "Тоттенхэма" отклонили предложение консорциума из Соединенных Штатов о покупке клуба.

Группа из 12 американских инвесторов во главе с Бруклином Ириком была готова заплатить за "Тоттенхэм" 4.5 млрд. фунтов.

В пятницу компания Enic Sports & Developments Holdings Ltd, которой принадлежит 87 процентов акций "Тоттенхэма", подтвердила интерес Ирика и партнеров к "шпорам", однако сделки не будет.

"Мы бы хотели еще раз подтвердить, что "Тоттенхэм" не продается, и Enic не ищет покупателя на свою долю в клубе", — гласит заявление Enic.

Добавим, крупнейшим акционером Enic является британский бизнесмен Джо Льюис, тогда как около 30% компании принадлежит бывшему президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви.




  1. closer 26.09.2025 18:15 # closer
    Ого, Леви принадлежит треть тотенхема, и его оттуда турнули)

    (ответить)

  2. meshuggah 26.09.2025 18:08 # meshuggah
    Гг обосрались

    (ответить)

