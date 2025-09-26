Джексон согласовал постоянный контракт с "Баварией"

Нападающий Николас Джексон, принадлежащий "Челси", согласовал условия долгосрочного контракта с немецкой "Баварией".

В заключительный день летнего трансферного окна "Бавария" взяла Джексона в аренду до конца сезона с обязательством по выкупу за 56.25 млн. фунтов, если Николас отметится 40 появлениями в стартовом составе.



И хотя ранее в сентябре босс "Баварии" Ули Хенесс заявил, что Джексон ни за что не выполнит условие, необходимое для выкупа, в Мюнхене открыты к постоянному трансферу 24-летнего сенегальца.



Более того, "Бавария" уже договорилась с Джексоном об условиях пятилетнего контракта, который может быть заключен сторонами в конце сезона. Это отражает веру чемпионов Бундеслиги в игрока, утверждает Bild.



"Бавария" ожидает интереса к Джексону со стороны других клубов следующим летом и готова потратить на Николаса до 52.5 млн. фунтов.