"Бавария" не собирается выкупать Джексона у "Челси"

Николас Джексон Босс немецкой "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб едва ли выкупит нападающего Николаса Джексона у "Челси" после окончания аренды.

В заключительный день летнего трансферного окна "Бавария" взяла Джексона в аренду до конца сезона за 14.2 млн. фунтов с обязательством по выкупу за 56.2 млн. фунтов при соблюдении определенных условий.

Однако этими условиями являются 40 появлений Джексона в стартовом составе "Баварии", и Хенесс не ожидает, что дублер Харри Кейна это осилит.

"Игрок и его агент добавили 3 миллиона евро, поэтому наша арендная плата составила 13.5 млн. фунтов. Постоянного трансфера определенно не будет. Это случится, только если он сыграет 40 матчей в старте, а этому никогда не бывать", — сообщил Хенесс Sport1.




07.09.2025

  1. chelsea88 07.09.2025 18:03 # chelsea88
    Леол, это было понятно всем. Джексон сднит окончательно под Кейном и подешевеет раза в три. Надо было обязательный выкуп прописывать.

    (ответить)

  2. hunter022 07.09.2025 17:32 # hunter022
    Баварке хватило одной недели чтобы оценить уровень футболиста синей помойки, очередной неликвид будет висеть на шее клуба благодаря длинному контракту...

    (ответить)

  3. kapken 07.09.2025 17:05 # kapken
    Дублер Харри… но сезон то длинный. Чемпионат, ЛЧ и Кубок. Думаю, что он может даже лучше сыграть, чем возрастной Кейн.

    (ответить)

