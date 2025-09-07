"Бавария" не собирается выкупать Джексона у "Челси"
Босс немецкой "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб едва ли выкупит нападающего Николаса Джексона у "Челси" после окончания аренды.
В заключительный день летнего трансферного окна "Бавария" взяла Джексона в аренду до конца сезона за 14.2 млн. фунтов с обязательством по выкупу за 56.2 млн. фунтов при соблюдении определенных условий.
Однако этими условиями являются 40 появлений Джексона в стартовом составе "Баварии", и Хенесс не ожидает, что дублер Харри Кейна это осилит.
"Игрок и его агент добавили 3 миллиона евро, поэтому наша арендная плата составила 13.5 млн. фунтов. Постоянного трансфера определенно не будет. Это случится, только если он сыграет 40 матчей в старте, а этому никогда не бывать", — сообщил Хенесс Sport1.
07.09.2025 17:00
Просмотров: 730
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Леол, это было понятно всем. Джексон сднит окончательно под Кейном и подешевеет раза в три. Надо было обязательный выкуп прописывать.
(ответить)
Баварке хватило одной недели чтобы оценить уровень футболиста синей помойки, очередной неликвид будет висеть на шее клуба благодаря длинному контракту...
(ответить)
Дублер Харри… но сезон то длинный. Чемпионат, ЛЧ и Кубок. Думаю, что он может даже лучше сыграть, чем возрастной Кейн.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий