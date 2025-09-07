"Бавария" не собирается выкупать Джексона у "Челси"

Босс немецкой "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб едва ли выкупит нападающего Николаса Джексона у "Челси" после окончания аренды.

В заключительный день летнего трансферного окна "Бавария" взяла Джексона в аренду до конца сезона за 14.2 млн. фунтов с обязательством по выкупу за 56.2 млн. фунтов при соблюдении определенных условий.



Однако этими условиями являются 40 появлений Джексона в стартовом составе "Баварии", и Хенесс не ожидает, что дублер Харри Кейна это осилит.



"Игрок и его агент добавили 3 миллиона евро, поэтому наша арендная плата составила 13.5 млн. фунтов. Постоянного трансфера определенно не будет. Это случится, только если он сыграет 40 матчей в старте, а этому никогда не бывать", — сообщил Хенесс Sport1.