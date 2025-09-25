Палинья хочет остаться в Премьер-Лиге

Жоау Палинья Полузащитник "Тоттенхэма" Жоау Палинья хочет остаться в Премьер-Лиге после окончания этого сезона.

Проведя всего один сезон в "Баварии", на эту кампанию Палинья был отправлен в аренду в "Тоттенхэм", где быстро нашел свое место.

Арендное соглашение по Палинье предусматривает опцию выкупа за 27 миллионов фунтов, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что 30-летний игрок сборной Португалии не желает возвращаться в Мюнхен.

Палинья предпочитает остаться в Премьер-Лиге и в идеале хотел бы заключить постоянный контракт с "Тоттенхэмом", за который он накануне забил уже свой второй гол, поспособствовав победе 3:0 над "Донкастером" в Кубке Лиги.

"Жоау очень хорошо выступает за нас с момента своего перехода. Он исполнил роль центрального защитника, сыграл очень хорошо и забил гол. Я очень доволен", — высказался главный тренер "шпор" Томас Франк о бывшем игроке "Фулхэма".




mihajlo   

25.09.2025 11:00

Последние комментарии:




  closer 25.09.2025 11:09
    Ещё раз доказывает, что АПЛ - лучшая лига (Испанская примера может быть ещё лучше, если бы не десяток проходных команд)
    Ну а за Палинью 27 млн фунтов это дорого

  blueswin 25.09.2025 11:06
    нужно и дальше остаться в центре обороны, если хочет еще пару сезонов остаться на плаву

