Полузащитник "Тоттенхэма" Жоау Палинья хочет остаться в Премьер-Лиге после окончания этого сезона.

Проведя всего один сезон в "Баварии", на эту кампанию Палинья был отправлен в аренду в "Тоттенхэм", где быстро нашел свое место.



Арендное соглашение по Палинье предусматривает опцию выкупа за 27 миллионов фунтов, и журналист Бен Джейкобс утверждает, что 30-летний игрок сборной Португалии не желает возвращаться в Мюнхен.



Палинья предпочитает остаться в Премьер-Лиге и в идеале хотел бы заключить постоянный контракт с "Тоттенхэмом", за который он накануне забил уже свой второй гол, поспособствовав победе 3:0 над "Донкастером" в Кубке Лиги.



"Жоау очень хорошо выступает за нас с момента своего перехода. Он исполнил роль центрального защитника, сыграл очень хорошо и забил гол. Я очень доволен", — высказался главный тренер "шпор" Томас Франк о бывшем игроке "Фулхэма".