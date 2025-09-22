Гвардиола: "Страдаю, когда моя команда играет от обороны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола признался, что "страдает", когда его команда играет в оборонительной манере и не владеет мячом.

В ничейном матче против "Арсенала" накануне (1:1) "Сити" владел мячом всего 32.8% времени, и это низший показатель для "горожан" в эру Гвардиолы.



По словам Гвардиолы, чья команда по ходу матча перестроилась на игру в пять защитников, столь оборонительная манера была вынужденной мерой, однако Хосеп настроен оптимистично насчет перспектив "Сити".



"Не могу поверить, что в этой стране установлен очередной рекорд. Я так горжусь этим. "Арсенал" заслуживает большой похвалы. Иногда ты хочешь играть в атакующий футбол, иногда ты просто не можешь".



"Мы не заточены на игру в пять защитников, но порой мы вынуждены так действовать, и если у нас такой процент владения мячом, значит соперник был лучше".



"Арсенал" был лучше в этот раз. Мы не хотим этого, но иногда это случается. Один раз за 10 лет — не так уж и плохо, разве нет?"



"Нет, мне не нравится видеть, как моя команда обороняется, я страдаю от этого. Я хочу сразу же вернуть мяч, я хочу разыгрывать мяч вблизи Райи, но соперник делает хорошие вещи, поэтому вы должны смириться и прибавить".



"Наше поведение стало лучше. Это касается того, как мы празднуем голы, как мы общаемся друг с другом, как мы стараемся ради друг друга. В прошлом сезоне мы во многом это утратили".



"Я уже говорил, что в этом сезоне мне плевать на результаты. Я хочу видеть, как мы бежим назад, тренируемся и получаем удовольствие. А уже затем идет тактика".



"В процессе мы будем учиться тактике, а сейчас мы играем в более комфортной манере, которая позволяет нам быть ближе к тому, чтобы выигрывать матчи и заставлять наших людей гордиться".



"Это была тяжелая неделя, особенно с матчем против одной из лучших команд в Европе, если не самой лучшей. Мы продемонстрировали великолепную стойкость, иначе вам не уцелеть", — цитирует Гвардиолу The Independent.