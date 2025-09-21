Люка Шоу "ранит" критика Кина

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признался, что его ранила критика легенды клуба Роя Кина.

После поражения "Юнайтед" в дерби против "Манчестер Сити" неделю назад (3:0) Кин заявил, что такого рода провальные матчи "сходят с рук" Люку годами.



Шоу вынужден признать, что Кин не ошибся насчет его игры в дерби Манчестера, и от этого 30-летнему англичанину еще больнее.



"Думаю, иногда ты просто должен стойко это принять. У него большой опыт. Он был одним из лучших капитанов "Манчестер Юнайтед" всех времен. Конечно, это ранит".



"Но для меня критика — это часть профессии футболиста. Я прислушиваюсь к критике, и, думаю, он был прав. Думаю, на прошлой неделе я был совершенно не на своем уровне. Мне не нужен Рой Кин, чтобы понять это. Думаю, после матча я и так это знал. Но, конечно, это ранит".



"Я не становлюсь моложе, и я должен быль стабилен. У меня было много взлетов и падений, но сейчас мне важно поддерживать эту стабильность на высоком уровне. Потому что я знаю, на что способен".



"Думаю, поэтому я и был так ранен его словами на прошлой неделе, ведь это не мой уровень. Думаю, критика — это то, что люди понимают. Но, как я уже сказал, я стойко это принял, прислушался и двигаюсь дальше", — цитирует Шоу Sky Sports.