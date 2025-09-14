Рой Кин: "Шоу это сходит с рук годами"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал защитника "красных дьяволов" Люка Шоу после поражения 3:0 от "Манчестер Сити".

"Юнайтед" показал удручающую игру в обороне в дерби Манчестера, но особенно Кина возмутили действия Шоу, который не смог остановить Жереми Доку, когда тот ассистировал Филу Фодену при первом голе.



При третьем голе Шоу тоже сыграл неважно, будучи легко оттесненным от мяча Эрлингом Холандом.



"Мы видели, как Шоу действовал при первом голе. Шоу — игрок сборной, и так попадаться — это нехорошо".



"Думаю, Шоу это сходит с рук в "Юнайтед" годами. Он всегда травмирован, никогда по-настоящему не в форме, и мы ищем оправдания для него".



"Затем он проводит несколько матчей и принимает такие решения, словно не хочет вступать в отбор".



"Мы видели всю эту статистику дерби — ни одной желтой карточки при высоком темпе игры и дожде, когда игра в отборе просто напрашивалась".



"Вас победили, а "Манчестер Юнайтед" уходит с поля без единой желтой карточки", — сообщил Кин Sky Sports.