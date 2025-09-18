"Ливерпуль" вырвал победу против "Атлетико" благодаря голу Ван Дейка
Гол Виргила Ван Дейка в компенсированное время позволил "Ливерпулю" вырвать победу 3:2 в домашнем противостоянии с испанским "Атлетико".
У "красных" с первых минут дебютировал Александер Исак. Вернулись в старт Энди Робертсон и Джереми Фримпонг. В запас переместились Милош Керкез, Алексис Макаллистер и Уго Экитике.
Хозяевам "Энфилда" посчастливилось открыть счет уже на четвертой минуте. Мохамед Салах пробил со штрафного, а мяч попал в Робинсона и срикошетил в ворота — 1:0.
Практически сразу гости пропустили еще раз. Салах сыграл в стенку с Райаном Гравенберхом на правом краю штрафной и, не замечая трех висевших на плечах защитников, поразил ворота — 2:0.
После столь впечатляющего старта "Ливерпуль" остепенился и в дальнейшем серьезно включался в игру моментами. Рискуя нарваться на третий гол, "Атлетико" пытался ходить вперед, хотя из этого мало что получалось.
Однако в добавленное к первому тайму время гостям все же удалось отыграть один гол. Джакомо Распадори вошел в штрафную по правому краю, отдал короткую передачу на Маркоса Льоренте, а тот вторым касанием закатил мяч в ворота — 2:1.
Во втором тайме "красные" пытались восстановить комфортную разницу в счете, но не очень-то убедительно, хотя на 65-й минуте Салах пробил в штангу.
"Атлетико" терпеливо ждал своего шанса и дождался. На 81-й минуте Льоренте пробил с лету по отскочившему на подступы к штрафной мячу, а рикошет от Макаллистера не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:2.
"Ливерпуль" резко встрепенулся, и на второй компенсированной минуте Виргил Ван Дейк принес победу своей команде, замкнув подачу углового Домиником Собослаи — 3:2.
"Ливерпуль" забил два быстрых гола, но в дальнейшем играл не лучшим образом. Однако в этом сезоне "красным" сопутствует невероятное везение, и это вечер не стал исключением.
"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 3:2 (2:1)
Голы: Робертсон 4, Салах 6, Ван Дейк 90 — Льоренте 45, 81.
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Керкез 86), Ван Дейк, Конате, Фримпонг (Брэдли 58), Гравенберх, Собослаи, Вирц (Нгумоа 74), Гакпо (Макаллистер 58), Исак (Экитике 58), Салах.
"Атлетико": Облак, Галан, Лангле, Ле Норман, Льоренте, Гонсалес (Пубиль 77), Галлахер (Молина 61), Барриос, Симеоне, Гризманн (Серлот 61), Распадори (Коке 53).
Предупреждения: Брэдли — Ле Норман, Лангле.
18.09.2025 00:05
Честно говоря очень много неиспользованных моментов, Этикике превращается в Нуньеса, должны были выиграть 6:2.
на последних минутах, когда уже почти вот оно, нна ссука, вынимай
бля, это ахуенно!
Сук какие же они топарики
психованный симеоне, не выдержали нервы, так будет с каждым
до нервного тика
Слот походу работает на какую-то фармацевтическую компанию по производству валидола. Даже по меркам Ливерпуля, который всегда был валидольным
обоссано
Мадрид жёлтый, Лондон жёлтый
вот что показательно - БАварка пробежала на 8 км больше , чем Челсей.
Чем это обусловлено? Челси думает о матче с МЮ на Олд Трафорде!?
А баварке то че? или условному псж? какуе-то тренировочку в своей лиге катать?
в этом и разница. Такого на стадии плей-офф вряд ли уже увидишь.
Ничья с брентфордом в разы обиднее, чем всосы на группе ЛЧ
бля вам реально не похуй на ети матчи в группе лч?
лч начинается по весне.
ynwa!!!
отскокпуль
а эти все отскакивают)
Как я и писал. С прессингом надо что то делать Слоту. Так не пойдет. Благодаря характеру вытащили. Очередное шоу. По другому эта команда не может. Марсело Льоренте красавец, едва ли не в одиночку боролся с красными за честь индейцев в обличии Форлана. Но и этого было мало.
Каллахер...
Что значит неубедительно в этом матче? Должны были оставаться в большинстве после грубого фола. Голы Атлетико. Первый. Я выйду, закрою весь обзор вратарю, но, мяч я не трогал. Вы ебланы?
РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
Я как болельщик мочастера унитайзеда признаю Ливерпуль сильнейший и величайшим клубом Англии.
Ветка подгорания пердаков соперникоа
Лысый физрук в очередной раз отскочил. Вирц и Грави - топ матч. Исак уже сейчас играет лучше Экитике.
Просто дали надежду и надр1стали в лицо Симеонишке - ухахаха лошара тупаяя..
Слот тайм уже не шутка
На троне ребята
