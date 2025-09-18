"Ливерпуль" вырвал победу против "Атлетико" благодаря голу Ван Дейка

Виргил Ван Дейк Гол Виргила Ван Дейка в компенсированное время позволил "Ливерпулю" вырвать победу 3:2 в домашнем противостоянии с испанским "Атлетико".

У "красных" с первых минут дебютировал Александер Исак. Вернулись в старт Энди Робертсон и Джереми Фримпонг. В запас переместились Милош Керкез, Алексис Макаллистер и Уго Экитике.

Хозяевам "Энфилда" посчастливилось открыть счет уже на четвертой минуте. Мохамед Салах пробил со штрафного, а мяч попал в Робинсона и срикошетил в ворота — 1:0.

Практически сразу гости пропустили еще раз. Салах сыграл в стенку с Райаном Гравенберхом на правом краю штрафной и, не замечая трех висевших на плечах защитников, поразил ворота — 2:0.

После столь впечатляющего старта "Ливерпуль" остепенился и в дальнейшем серьезно включался в игру моментами. Рискуя нарваться на третий гол, "Атлетико" пытался ходить вперед, хотя из этого мало что получалось.

Однако в добавленное к первому тайму время гостям все же удалось отыграть один гол. Джакомо Распадори вошел в штрафную по правому краю, отдал короткую передачу на Маркоса Льоренте, а тот вторым касанием закатил мяч в ворота — 2:1.

Во втором тайме "красные" пытались восстановить комфортную разницу в счете, но не очень-то убедительно, хотя на 65-й минуте Салах пробил в штангу.

"Атлетико" терпеливо ждал своего шанса и дождался. На 81-й минуте Льоренте пробил с лету по отскочившему на подступы к штрафной мячу, а рикошет от Макаллистера не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:2.

"Ливерпуль" резко встрепенулся, и на второй компенсированной минуте Виргил Ван Дейк принес победу своей команде, замкнув подачу углового Домиником Собослаи — 3:2.

"Ливерпуль" забил два быстрых гола, но в дальнейшем играл не лучшим образом. Однако в этом сезоне "красным" сопутствует невероятное везение, и это вечер не стал исключением.

"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 3:2 (2:1)

Голы: Робертсон 4, Салах 6, Ван Дейк 90 — Льоренте 45, 81.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Керкез 86), Ван Дейк, Конате, Фримпонг (Брэдли 58), Гравенберх, Собослаи, Вирц (Нгумоа 74), Гакпо (Макаллистер 58), Исак (Экитике 58), Салах.

"Атлетико": Облак, Галан, Лангле, Ле Норман, Льоренте, Гонсалес (Пубиль 77), Галлахер (Молина 61), Барриос, Симеоне, Гризманн (Серлот 61), Распадори (Коке 53).

Предупреждения: Брэдли — Ле Норман, Лангле.




Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1069

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lovrentiy 18.09.2025 00:44 # lovrentiy
    Честно говоря очень много неиспользованных моментов, Этикике превращается в Нуньеса, должны были выиграть 6:2.

    (ответить)

  2. superperez101 18.09.2025 00:33 # superperez101
    на последних минутах, когда уже почти вот оно, нна ссука, вынимай
    бля, это ахуенно!

    (ответить)

  3. tigerpool 18.09.2025 00:30 # tigerpool
    Сук какие же они топарики

    (ответить)

  4. superperez101 18.09.2025 00:30 # superperez101
    психованный симеоне, не выдержали нервы, так будет с каждым
    до нервного тика

    (ответить)

  5. shadow-- 18.09.2025 00:28 # shadow--
    Слот походу работает на какую-то фармацевтическую компанию по производству валидола. Даже по меркам Ливерпуля, который всегда был валидольным

    (ответить)

  6. superperez101 18.09.2025 00:27 # superperez101
    обоссано
    Мадрид жёлтый, Лондон жёлтый

    (ответить)

  7. bembo 18.09.2025 00:26 # bembo
    вот что показательно - БАварка пробежала на 8 км больше , чем Челсей.
    Чем это обусловлено? Челси думает о матче с МЮ на Олд Трафорде!?
    А баварке то че? или условному псж? какуе-то тренировочку в своей лиге катать?
    в этом и разница. Такого на стадии плей-офф вряд ли уже увидишь.



    Ничья с брентфордом в разы обиднее, чем всосы на группе ЛЧ

    (ответить)

  8. bembo 18.09.2025 00:22 # bembo
    бля вам реально не похуй на ети матчи в группе лч?
    лч начинается по весне.

    (ответить)

  9. b84 18.09.2025 00:18 # b84
    ynwa!!!

    (ответить)

  10. yamateh 18.09.2025 00:17 # yamateh
    отскокпуль

    (ответить)

  11. bembo 18.09.2025 00:14 # bembo
    а эти все отскакивают)

    (ответить)

  12. halamadrid94 18.09.2025 00:13 # halamadrid94
    Как я и писал. С прессингом надо что то делать Слоту. Так не пойдет. Благодаря характеру вытащили. Очередное шоу. По другому эта команда не может. Марсело Льоренте красавец, едва ли не в одиночку боролся с красными за честь индейцев в обличии Форлана. Но и этого было мало.

    (ответить)

  13. gavriil 18.09.2025 00:10 # gavriil
    Каллахер...

    (ответить)

  14. gertor 18.09.2025 00:10 # gertor
    Что значит неубедительно в этом матче? Должны были оставаться в большинстве после грубого фола. Голы Атлетико. Первый. Я выйду, закрою весь обзор вратарю, но, мяч я не трогал. Вы ебланы?

    (ответить)

  15. imf-tua 18.09.2025 00:09 # imf-tua
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

    Я как болельщик мочастера унитайзеда признаю Ливерпуль сильнейший и величайшим клубом Англии.

    (ответить)

  16. beatles-red 18.09.2025 00:08 # beatles-red
    Ветка подгорания пердаков соперникоа

    (ответить)

  17. dexter 18.09.2025 00:08 # dexter
    Лысый физрук в очередной раз отскочил. Вирц и Грави - топ матч. Исак уже сейчас играет лучше Экитике.

    (ответить)

  18. skychnie-oboi 18.09.2025 00:07 # skychnie-oboi
    Просто дали надежду и надр1стали в лицо Симеонишке - ухахаха лошара тупаяя..

    (ответить)

  19. almanac 18.09.2025 00:05 # almanac
    Слот тайм уже не шутка

    (ответить)

  20. electric 18.09.2025 00:04 # electric
    На троне ребята

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: