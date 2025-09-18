"Ливерпуль" вырвал победу против "Атлетико" благодаря голу Ван Дейка

Гол Виргила Ван Дейка в компенсированное время позволил "Ливерпулю" вырвать победу 3:2 в домашнем противостоянии с испанским "Атлетико".

У "красных" с первых минут дебютировал Александер Исак. Вернулись в старт Энди Робертсон и Джереми Фримпонг. В запас переместились Милош Керкез, Алексис Макаллистер и Уго Экитике.



Хозяевам "Энфилда" посчастливилось открыть счет уже на четвертой минуте. Мохамед Салах пробил со штрафного, а мяч попал в Робинсона и срикошетил в ворота — 1:0.



Практически сразу гости пропустили еще раз. Салах сыграл в стенку с Райаном Гравенберхом на правом краю штрафной и, не замечая трех висевших на плечах защитников, поразил ворота — 2:0.



После столь впечатляющего старта "Ливерпуль" остепенился и в дальнейшем серьезно включался в игру моментами. Рискуя нарваться на третий гол, "Атлетико" пытался ходить вперед, хотя из этого мало что получалось.



Однако в добавленное к первому тайму время гостям все же удалось отыграть один гол. Джакомо Распадори вошел в штрафную по правому краю, отдал короткую передачу на Маркоса Льоренте, а тот вторым касанием закатил мяч в ворота — 2:1.



Во втором тайме "красные" пытались восстановить комфортную разницу в счете, но не очень-то убедительно, хотя на 65-й минуте Салах пробил в штангу.



"Атлетико" терпеливо ждал своего шанса и дождался. На 81-й минуте Льоренте пробил с лету по отскочившему на подступы к штрафной мячу, а рикошет от Макаллистера не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:2.



"Ливерпуль" резко встрепенулся, и на второй компенсированной минуте Виргил Ван Дейк принес победу своей команде, замкнув подачу углового Домиником Собослаи — 3:2.



"Ливерпуль" забил два быстрых гола, но в дальнейшем играл не лучшим образом. Однако в этом сезоне "красным" сопутствует невероятное везение, и это вечер не стал исключением.



"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 3:2 (2:1)



Голы: Робертсон 4, Салах 6, Ван Дейк 90 — Льоренте 45, 81.



"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Керкез 86), Ван Дейк, Конате, Фримпонг (Брэдли 58), Гравенберх, Собослаи, Вирц (Нгумоа 74), Гакпо (Макаллистер 58), Исак (Экитике 58), Салах.



"Атлетико": Облак, Галан, Лангле, Ле Норман, Льоренте, Гонсалес (Пубиль 77), Галлахер (Молина 61), Барриос, Симеоне, Гризманн (Серлот 61), Распадори (Коке 53).



Предупреждения: Брэдли — Ле Норман, Лангле.