Буонанотте заменил Эссугу в заявке "Челси" на Лигу Чемпионов
"Челси" воспользовался нововведением УЕФА и заместил полузащитника Дариу Эссугу в своей заявке на Лигу Чемпионов вингером Факундо Буонанотте.
С этого сезона участвующим в соревнованиях под эгидой УЕФА командам разрешено делать по одной временной замене в своей заявке в случае тяжелой травмы или болезни игрока.
Именно это и произошло с Эссугу, который на прошлой неделе перенес операцию на бедре, поврежденном в молодежной сборной Португалии.
Ожидается, что Эссугу пропустит минимум 12 недель, поэтому "Челси" решил отдать место Дариу в своей заявке на общий этап Лиги Чемпионов Буонанотте.
Буонанотте прибыл в "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна, будучи арендованным у "Брайтона".
16.09.2025 15:00
