Буонанотте заменил Эссугу в заявке "Челси" на Лигу Чемпионов

"Челси" воспользовался нововведением УЕФА и заместил полузащитника Дариу Эссугу в своей заявке на Лигу Чемпионов вингером Факундо Буонанотте.

С этого сезона участвующим в соревнованиях под эгидой УЕФА командам разрешено делать по одной временной замене в своей заявке в случае тяжелой травмы или болезни игрока.



Именно это и произошло с Эссугу, который на прошлой неделе перенес операцию на бедре, поврежденном в молодежной сборной Португалии.



Ожидается, что Эссугу пропустит минимум 12 недель, поэтому "Челси" решил отдать место Дариу в своей заявке на общий этап Лиги Чемпионов Буонанотте.



Буонанотте прибыл в "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна, будучи арендованным у "Брайтона".