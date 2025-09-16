Буонанотте заменил Эссугу в заявке "Челси" на Лигу Чемпионов

Факундо Буонанотте "Челси" воспользовался нововведением УЕФА и заместил полузащитника Дариу Эссугу в своей заявке на Лигу Чемпионов вингером Факундо Буонанотте.

С этого сезона участвующим в соревнованиях под эгидой УЕФА командам разрешено делать по одной временной замене в своей заявке в случае тяжелой травмы или болезни игрока.

Именно это и произошло с Эссугу, который на прошлой неделе перенес операцию на бедре, поврежденном в молодежной сборной Португалии.

Ожидается, что Эссугу пропустит минимум 12 недель, поэтому "Челси" решил отдать место Дариу в своей заявке на общий этап Лиги Чемпионов Буонанотте.

Буонанотте прибыл в "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна, будучи арендованным у "Брайтона".




Метки Буонанотте, Лига Чемпионов, УЕФА, Челси, Эссугу

