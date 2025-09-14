"Сити" разгромил "Юнайтед" в дерби Манчестера

"Манчестер Сити" убедительно доказал свое превосходство над "Манчестер Юнайтед", разгромив соседей со счетом 3:0.

На поражение 2:1 от "Брайтона" перед международным перерывом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал шестью перестановками в старте. Свой шанс получили новичок Джанлуиджи Доннарумма, а также Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Нико О'Райли, Фил Фоден и Жереми Доку.



У "красных дьяволов" с первых минут вышли Патрик Доргу, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко.



Уже на первой минуте Эрлинг Холанд отметился опаснейшим ударом из пределов штрафной, но мяч слегка разминулся с дальним углом ворот.



На 18-й минуте хозяевам "Этихад" удалось открыть счет. У Доку со второй попытки получилась передача назад от лицевой линии, а Фоден пробил головой с подступов к вратарской — 1:0.



Гол придал "Сити" уверенности, но вскоре "Юнайтед" несколько восстановил свою игру, а на 33-й минуте Шешко ворвался в чужую штрафную по правому краю. Доннарумма вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар Беньямина, который в этой комбинации подыграл себе рукой.



В начале второго тайма Доку сделал передачу на рывок Холанда по левому краю штрафной, и Эрлинг технично подсек мяч перед Байындыром — 2:0.



Вскоре Холанд едва не оформил дубль. Байындыр отдал мяч в борьбу, случилась потеря, но Эрлинг, уже продравшись через Алтая, с пары метров направил мяч в штангу.



На 61-й минуте во всей красе предстал Доннарумма, отразив сложнейший удар Бриана Мбемо по летящему мячу.



"Юнайтед" стал раскрываться и в конце концов нарвался на третий гол. На 68-й минуте Холанд вышел один на один и закатил мяч мимо Байындыра — 3:0.



На 75-й минуте Холанд отправил один на один Тиджани Рейндерса, но тот непостижимым образом промахнулся мимо дальнего угла ворот.



В концовке "горожане" отдали инициативу, но "дьяволы" этим не воспользовались, не наиграв на гол престижа.



"Сити" забил три гола, хотя мог гораздо больше. "Юнайтед" показал ужасающую игру в обороне, что касается также и Байындыра, а Шешко был лишен поддержки впереди.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче