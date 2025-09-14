"Сити" разгромил "Юнайтед" в дерби Манчестера
"Манчестер Сити" убедительно доказал свое превосходство над "Манчестер Юнайтед", разгромив соседей со счетом 3:0.
На поражение 2:1 от "Брайтона" перед международным перерывом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал шестью перестановками в старте. Свой шанс получили новичок Джанлуиджи Доннарумма, а также Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Нико О'Райли, Фил Фоден и Жереми Доку.
У "красных дьяволов" с первых минут вышли Патрик Доргу, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко.
Уже на первой минуте Эрлинг Холанд отметился опаснейшим ударом из пределов штрафной, но мяч слегка разминулся с дальним углом ворот.
На 18-й минуте хозяевам "Этихад" удалось открыть счет. У Доку со второй попытки получилась передача назад от лицевой линии, а Фоден пробил головой с подступов к вратарской — 1:0.
Гол придал "Сити" уверенности, но вскоре "Юнайтед" несколько восстановил свою игру, а на 33-й минуте Шешко ворвался в чужую штрафную по правому краю. Доннарумма вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар Беньямина, который в этой комбинации подыграл себе рукой.
В начале второго тайма Доку сделал передачу на рывок Холанда по левому краю штрафной, и Эрлинг технично подсек мяч перед Байындыром — 2:0.
Вскоре Холанд едва не оформил дубль. Байындыр отдал мяч в борьбу, случилась потеря, но Эрлинг, уже продравшись через Алтая, с пары метров направил мяч в штангу.
На 61-й минуте во всей красе предстал Доннарумма, отразив сложнейший удар Бриана Мбемо по летящему мячу.
"Юнайтед" стал раскрываться и в конце концов нарвался на третий гол. На 68-й минуте Холанд вышел один на один и закатил мяч мимо Байындыра — 3:0.
На 75-й минуте Холанд отправил один на один Тиджани Рейндерса, но тот непостижимым образом промахнулся мимо дальнего угла ворот.
В концовке "горожане" отдали инициативу, но "дьяволы" этим не воспользовались, не наиграв на гол престижа.
"Сити" забил три гола, хотя мог гораздо больше. "Юнайтед" показал ужасающую игру в обороне, что касается также и Байындыра, а Шешко был лишен поддержки впереди.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
14.09.2025 20:30
Последние комментарии:
На Рубяна Армянина так же посцали, как и он сам в Сургуте на некую Нишенбаеву холодной зимой 1991-го.
Карма вернулась.
(ответить)
Говно сука
(ответить)
Суп, супец, ну подскажите пожалуйста, где АПЛ смотришь?
Я на varmatch, но там очень громкая реклама. Иногда вымораживает. Хочу нормально смотреть, с подпиской.
PS: орки, если чё тоже могут подсказать.
(ответить)
Очередной слитый в унитаз сезон и куча бабла.
(ответить)
Надо увольнять нах этого Аморима и приглашать Моуриньо пока не забрали его
(ответить)
На самом деле, если поразмыслить, то МЮ накупил фиг пойми кого в атаку. Каких-то Мбэпо и Шишок. Это не элитные игроки. Кто они вообще? Раньше там Оуэн сидел в запасе, а теперь вот эти мутные типы бегают в атаке. Еще и 250 млн. за это отдали. Просто смешно.
(ответить)
как же обоссали нареек
(ответить)
МЮ всего в 8 очках от 1-места, сезон длинный, много новичков в команде, еще сыграются и начнется месиво
(ответить)
в следующем туре выиграют у челсей
челсей всегда побрацке на трафорде расставляют рогатку
не ссыте.
ща пойдет камбек
(ответить)
«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 31 матча в АПЛ и проиграл 16. Общий счет – 36:49
(ответить)
это писец, дорогая редакция. аморим пошел нахрен, уродина.
(ответить)
Скам продырявили, так что ждем заглота с новостями о России)
(ответить)
Люк Шоу....
(ответить)
Аналитика по матчу -
Такому ситу мог отсосать только настоящий клуб пидорасов и под предводительством пидораса.
Аналитика закончена.
(ответить)
Просто унизили аутсайдера. Особенно в том моменте, в каком стиле забивали им голы. Но все равно нужно еще прибалять
(ответить)
мдааааааааа
(ответить)
Аморим это пищдец, выставить такой состав))
Пошел на зуй цыга, кого временщиком брать надо подумать
(ответить)
