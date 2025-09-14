"Сити" разгромил "Юнайтед" в дерби Манчестера

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" убедительно доказал свое превосходство над "Манчестер Юнайтед", разгромив соседей со счетом 3:0.

На поражение 2:1 от "Брайтона" перед международным перерывом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал шестью перестановками в старте. Свой шанс получили новичок Джанлуиджи Доннарумма, а также Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Нико О'Райли, Фил Фоден и Жереми Доку.

У "красных дьяволов" с первых минут вышли Патрик Доргу, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко.

Уже на первой минуте Эрлинг Холанд отметился опаснейшим ударом из пределов штрафной, но мяч слегка разминулся с дальним углом ворот.

На 18-й минуте хозяевам "Этихад" удалось открыть счет. У Доку со второй попытки получилась передача назад от лицевой линии, а Фоден пробил головой с подступов к вратарской — 1:0.

Гол придал "Сити" уверенности, но вскоре "Юнайтед" несколько восстановил свою игру, а на 33-й минуте Шешко ворвался в чужую штрафную по правому краю. Доннарумма вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар Беньямина, который в этой комбинации подыграл себе рукой.

В начале второго тайма Доку сделал передачу на рывок Холанда по левому краю штрафной, и Эрлинг технично подсек мяч перед Байындыром — 2:0.

Вскоре Холанд едва не оформил дубль. Байындыр отдал мяч в борьбу, случилась потеря, но Эрлинг, уже продравшись через Алтая, с пары метров направил мяч в штангу.

На 61-й минуте во всей красе предстал Доннарумма, отразив сложнейший удар Бриана Мбемо по летящему мячу.

"Юнайтед" стал раскрываться и в конце концов нарвался на третий гол. На 68-й минуте Холанд вышел один на один и закатил мяч мимо Байындыра — 3:0.

На 75-й минуте Холанд отправил один на один Тиджани Рейндерса, но тот непостижимым образом промахнулся мимо дальнего угла ворот.

В концовке "горожане" отдали инициативу, но "дьяволы" этим не воспользовались, не наиграв на гол престижа.

"Сити" забил три гола, хотя мог гораздо больше. "Юнайтед" показал ужасающую игру в обороне, что касается также и Байындыра, а Шешко был лишен поддержки впереди.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче




Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2025 20:30

Количество просмотров Просмотров: 1553

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 14.09.2025 21:12 # hachidlo
    На Рубяна Армянина так же посцали, как и он сам в Сургуте на некую Нишенбаеву холодной зимой 1991-го.
    Карма вернулась.

    (ответить)

  2. montgomery 14.09.2025 21:04 # montgomery
    Говно сука

    (ответить)

  3. bmw-e34 14.09.2025 21:03 # bmw-e34
    Суп, супец, ну подскажите пожалуйста, где АПЛ смотришь?

    Я на varmatch, но там очень громкая реклама. Иногда вымораживает. Хочу нормально смотреть, с подпиской.

    PS: орки, если чё тоже могут подсказать.

    (ответить)

  4. mufc1994 14.09.2025 21:02 # mufc1994
    Очередной слитый в унитаз сезон и куча бабла.

    (ответить)

  5. largo-winch 14.09.2025 20:56 # largo-winch
    Надо увольнять нах этого Аморима и приглашать Моуриньо пока не забрали его

    (ответить)

  6. high-malvern 14.09.2025 20:49 # high-malvern
    На самом деле, если поразмыслить, то МЮ накупил фиг пойми кого в атаку. Каких-то Мбэпо и Шишок. Это не элитные игроки. Кто они вообще? Раньше там Оуэн сидел в запасе, а теперь вот эти мутные типы бегают в атаке. Еще и 250 млн. за это отдали. Просто смешно.

    (ответить)

  7. muhamfaizov-lfc 14.09.2025 20:48 # muhamfaizov-lfc
    как же обоссали нареек

    (ответить)

  8. largo-winch 14.09.2025 20:48 # largo-winch
    МЮ всего в 8 очках от 1-места, сезон длинный, много новичков в команде, еще сыграются и начнется месиво

    (ответить)

  9. bembo 14.09.2025 20:42 # bembo
    в следующем туре выиграют у челсей
    челсей всегда побрацке на трафорде расставляют рогатку
    не ссыте.
    ща пойдет камбек

    (ответить)

  10. mateta 14.09.2025 20:41 # mateta
    «МЮ» при Амориме выиграл 8 из 31 матча в АПЛ и проиграл 16. Общий счет – 36:49

    (ответить)

  11. insomniac 14.09.2025 20:38 # insomniac
    это писец, дорогая редакция. аморим пошел нахрен, уродина.

    (ответить)

  12. dexter 14.09.2025 20:37 # dexter
    Скам продырявили, так что ждем заглота с новостями о России)

    (ответить)

  13. skychnie-oboi 14.09.2025 20:35 # skychnie-oboi
    Люк Шоу....

    (ответить)

  14. imf-tau 14.09.2025 20:33 # imf-tau
    Аналитика по матчу -

    Такому ситу мог отсосать только настоящий клуб пидорасов и под предводительством пидораса.

    Аналитика закончена.

    (ответить)

  15. high-malvern 14.09.2025 20:33 # high-malvern
    Просто унизили аутсайдера. Особенно в том моменте, в каком стиле забивали им голы. Но все равно нужно еще прибалять

    (ответить)

  16. bembo 14.09.2025 20:32 # bembo
    мдааааааааа

    (ответить)

  17. quavo 14.09.2025 20:31 # quavo
    Аморим это пищдец, выставить такой состав))
    Пошел на зуй цыга, кого временщиком брать надо подумать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: